Lausanne-Berne: Les trains ne circulent toujours pas

Les personnes de Genève et Lausanne souhaitant se rendre à Berne ou inversement doivent passer par Bienne.

Les trains ne circulent plus entre Berne et Lausanne via Fribourg depuis mardi vers 14h. Un train a arraché une ligne de contact entre Thörishaus (BE) et Flamatt (FR). La situation ne devrait pas être rétablie avant la soirée.

Les personnes de Genève et Lausanne souhaitant se rendre à Berne ou inversement doivent passer par Bienne, a indiqué une porte-parole des CFF à Keystone-ATS. Le temps de trajet grimpe d'au moins une demi-heure.

Pour le trafic régional, des bus circulent. Des retards et des interruptions sont fréquents sur cette ligne. (sda/ats)