Aucun train sur cette ligne CFF en Suisse romande

Ein Zug faehrt von Richtung Duggingen nach Aesch, am Freitag, 21. Maerz 2025. Ab 14. Dezember 2025?sollen die Fernverkehrszuege zwischen Biel und Basel im Halbstundentakt verkehren. Dafuer erstellt di ...
Les trains seront remplacés par des bus samedi entre Chavornay et Yverdon (image d'illustration).Keystone

Aucun train samedi sur cette ligne CFF en Suisse romande

En raison de travaux, les CFF annoncent une interruption du trafic entre Chavornay et Yverdon (VD) samedi prochain. Les trains circuleront à nouveau dimanche, mais avec un horaire modifié.
06.10.2025, 14:2706.10.2025, 14:33

En raison de travaux en gare d'Ependes (VD), les trains ne circuleront pas samedi 11 octobre entre Chavornay et Yverdon. Ils seront remplacés par des bus.

Dimanche, certains trains passeront à nouveau, mais avec un horaire modifié. Pour les voyageurs qui passeront dans la région ce week-end, les CFF recommandent de consulter l'horaire.

Mettre la gare en conformité avec la loi

Ces travaux visent au renouvellement de voies et d'aiguillages. Ils doivent améliorer les accès et la sécurité des quais à Ependes, mais aussi mettre la gare en conformité avec la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées, indiquent lundi les CFF dans un communiqué.

Cette nouvelle mesure dans les wagons-restaurants CFF dérange

Une deuxième phase du chantier est programmée pour l'été prochain et nécessitera de nouvelles adaptations du trafic. Le coût total des travaux s'élève à 11,5 millions de francs, financés dans le cadre de la convention de prestations entre les CFF et l'Office fédéral des transports. (jzs/ats)

