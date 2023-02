Les voyageurs CFF à destination de Fribourg doivent passer par Yverdon-les-Bains. Image: sda

Liaison ferroviaire supprimée entre Lausanne et Fribourg

Le trafic ferroviaire est perturbé entre Lausanne et Fribourg.

Les trains sont supprimés vendredi matin sur la ligne ferroviaire entre Lausanne et Fribourg. Des bus de remplacement ont été mis en place et il faut s'attendre à des délais d'attente, ont indiqué les CFF. La perturbation devrait durer jusqu'à 10h30.

Les voyageurs de Genève et Lausanne à destination de Berne voyagent par le pied sud du Jura via Bienne, indiquent les CFF sur leur site. Ceux à destination de Fribourg doivent passer par Yverdon-les-Bains. Les voyageurs de Bulle (FR) pour Fribourg empruntent les bus de ligne. La perturbation est intervenue sur le tronçon entre Chénens et Romont. (ats/svp)