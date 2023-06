Le taux de chômage passe sous la barre des 2%

Le secteur du travail en Suisse est dans une bonne spirale. Signe de cette bonne tenue, le taux de chômage a reculé au mois de mai.

Le marché suisse du travail reste très dynamique. Le nombre de bénéficiaires de l'assurance-chômage a en effet encore reculé en mai, le taux de chômage s'installant sous la barre des 2%.

Fin mai, 88 076 personnes étaient inscrites dans des offices régionaux de placements (ORP), ce qui correspond à un taux de chômage de 1,9%, contre 2,0% en avril, écrit mercredi dans un communiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Par rapport à mai 2023, le nombre de chômeurs a reculé de 9928 ou de 10,1%.

Le chômage chez les jeunes de 15 à 25% a reculé de 2,2% ou 169 personnes sur un mois, ou de 6,6% sur un an, constate encore le Seco. Chez les plus de 50 ans, la baisse est encore plus marquée et s'inscrit à 3,3% ou 903 personnes sur un mois, et même 15,6% sur un an.

Le nombre total de demandeurs d'emplois a quant à lui reculé de 12,5% par rapport à mai 2022 pour s'établir à 153 468. Le nombre de places vacantes s'est tassé de 416, passant à 51 807, dont 32 897 soumises à l'obligation d'annonce.

Les réductions d'horaires de travail ont quasiment disparu et ne concernaient en mai 2023 plus que 75 entreprises, contre 3490 un an plus tôt. Enfin, quelque 2506 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage dans le courant du mois écoulé. (awp/ats)