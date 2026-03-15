Stefan Regli, directeur général de CarPostal, a annoncé au SonntagsBlick la mise en place de formations supplémentaires pour le personnel de conduite. Keystone

CarPostal renforce la formation de ses conducteurs

Après l’incendie criminel survenu à Chiètres (FR), CarPostal annonce des formations supplémentaires pour son personnel de conduite. Une minute de silence sera également observée lundi à 14 heures dans toute la Suisse en mémoire des victimes et des blessés.

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En raison du sentiment d'insécurité qui règne depuis l'incendie criminel de Chiètres (FR), Stefan Regli, directeur général de CarPostal, a annoncé au SonntagsBlick la mise en place de formations supplémentaires pour le personnel de conduite.

«Aucune mesure de sécurité au monde n’aurait pu empêcher l’incident de Chiètres», a déclaré le patron de CarPostal dans une interview accordée au SonntagsBlick. Le personnel de conduite est formé pour intervenir face à des passagers difficiles et en matière de sécurité incendie, a-t-il rappelé. Mais depuis l’attaque de mardi dernier, une certaine insécurité règne. «Il est important que le personnel de conduite se sente en sécurité dans son travail quotidien», a déclaré Regli.

Il entend désormais proposer des formations supplémentaires étant donné qu'une certaine insécurité règne désormais. La sécurité demeure la priorité absolue de l’entreprise pour celui qui a qualifié l’attaque de Chiètres de cas tragique et exceptionnel.

Regli a annoncé une minute de silence

En mémoire des victimes et des blessés, Regli a annoncé une minute de silence. Les conductrices et conducteurs s’arrêteront lundi à 14 heures dans toute la Suisse pour observer une minute de silence et exprimer leur solidarité en actionnant le signal sonore à trois tons ou le klaxon. La participation se fera sur la base volontaire.

L’entreprise examinera en outre la possibilité d’une contribution financière pour les personnes touchées par l’incendie du car postal. Pour l’instant, l’entreprise se trouve encore dans une phase de choc et de solidarité, a indiqué Regli dans l'interview réalisée trois jours après l’accident.

Un nombre de passagers supérieur à la moyennePour rappel: selon les dernières informations de la police, mardi un Suisse de 65 ans souffrant de troubles psychiques s’est immolé dans un car postal à Chiètres. Il a déclenché l’incendie qui a coûté la vie à cinq autres personnes et fait cinq blessés.

«En moyenne, sur ce tronçon à cette heure-là, il y avait généralement six personnes dans le car postal», a indiqué Regli. Le nombre exact de passagers au moment de l’attaque fait toutefois encore partie de l’enquête en cours.

Interrogé par le SonntagsBlick sur une éventuelle action en justice de CarPostal, le directeur n’a pas voulu se prononcer. Le ministère public poursuit son enquête. «Nous en tirerons plus tard nos conclusions et demanderons un avis juridique», a dit le patron de CarPostal. (tib/ats)