L'incroyable Yearrewiew de l'année 2022 de Cee-Roo est enfin là!

Images et émotions fortes se succèdent, entières, bigarrées et sans filtre, tout comme défile notre quotidien en 4k.

L'Italie de Giorgia Meloni, des activistes du climat, et trop de tableaux aspergés. La beauté d'une aurore boréale, un éclatement de joie qui survient après celle d'une bombe. Des rues noires de monde à l'issue d'un match de foot, et des foules qui crient leur désespoir.

Un été au baromètre incendiaire, les drames et révoltes en Iran, des femmes qui se filment, en larmes, se coupant les cheveux en signe de protestation. La mort de la reine, les adieux de Federer, la terreur du feu, et celle des inondations.

L'année 2022 a été particulièrement marquée par la guerre en Ukraine. Mais sous nos yeux émus se déploient également de nombreux événements qui ont noirci les pages des quotidiens, et que l'on ne pourra jamais oublier . Parmi eux:

Cette année encore, l'artiste audiovisuel a su toucher les coeurs. Sa rétrospective 2020 avait dépassé les 2 millions de vues, et celle-ci a fait piaffer ses fans d'impatience. «Je me réjouis de ta vidéo chaque année», commente un internaute. «Ce n'est pas un véritable adieu annuel sans ta vidéo», lui lance un autre.

La très attendue rétrospective kaléidoscopique de l'année 2022 de l'artiste biennois Cee-Roo est disponible sur Youtube. Une multitude d'images qui ont défilé dans nos mirettes pendant 365 jours - pour le pire et le meilleur - se bousculent dans la désormais traditionnelle capsule digitale de trois minutes.

Il n'aurait jamais dû tirer de feux d'artifice à Crans-Montana

Un quadragénaire voulait seulement célébrer la nouvelle année 2022 et s'est retrouvé un an plus tard condamné par la justice valaisanne pour incendie par négligence. La Confédération appelle à un usage modéré des engins pyrotechniques.

Un ouvrier en bâtiment est condamné à 20 jours-amendes avec sursis ainsi qu'au versement de 200 et 500 francs à la justice valaisanne, selon un article du Nouvelliste publié vendredi. L'homme âgé d'une quarantaine d'années est accusé d'incendie par négligence après avoir utilisé à Crans-Montana des cartons de feux d'artifice qu'il n'est pas parvenu à éteindre et qui ont ainsi brûlé deux voitures.