Une forêt aux couleurs de l'automne près de Zurich. Image: keystone

Les forêts suisses ont quelque chose d'«anormal» cette année

Les forêts suisses ont un aspect différent et un nombre remarquablement élevé de feuilles sont déjà fanées. L'écologue Constantin Zohner explique pourquoi il en est ainsi.

Corsin Manser

L'impression est-elle trompeuse ou les feuilles sont-elles brunes plus tôt que d'habitude?

Constantin Zohner: La forêt a en effet un aspect différent de d'habitude. Nous vivons une année exceptionnelle. D'habitude, les feuilles ne changent pas de couleur aussi tôt.

«Il y a quelque chose de particulièrement frappant cette année»

De quoi s'agit-il?

Les feuilles brunes que l'on voit maintenant ne sont pas normales. Normalement, il y a une transition du vert au jaune et éventuellement au rouge - les belles couleurs de l'automne. Mais pour l'instant, nous ne voyons rien de tout cela. Cette année, les feuilles sont devenues directement brunes et se sont fanées.

Certains arbres ou tous les arbres à feuilles caduques sont-ils concernés?

Il semble que de nombreux arbres soient touchés, mais seulement certaines espèces. Nous ne disposons toutefois pas encore de données précises à ce sujet. La situation est probablement différente d'une forêt à l'autre. Cela met en évidence le rôle important des forêts mixtes. Si nous avions des monocultures, toute la forêt pourrait être touchée par le dépérissement.

Constantin Zohner. Image: zVg

A propos de Constantin Zohner Constantin Zohner est écologue au Crowther Lab de l'EPF de Zurich. Il étudie les écosystèmes terrestres afin de comprendre les liens entre la biodiversité et le changement climatique. Son travail contribue à protéger et à restaurer la biodiversité de la Terre et à stopper la crise climatique.

Pourquoi les feuilles se fanent-elles si tôt cette année?

Plusieurs facteurs entrent en jeu.

Est-ce la chaleur de la mi-août?

Oui, et auparavant, il a fait très frais pendant un certain temps. Le passage d'un temps humide avec des températures basses à une chaleur et une sécheresse extrêmes est certainement un facteur qui explique pourquoi les feuilles se fanent déjà maintenant. La forte intensité lumineuse et les taux d'ozone ont également dû jouer un rôle.

Les scolytes et autres parasites ont-ils aussi un lien avec le flétrissement des feuilles?

Des niveaux élevés d'ozone, la pollution, la chaleur, la sécheresse sont autant de facteurs qui entraînent un stress accru chez les arbres. Ce stress, dû au changement climatique, rend les arbres plus vulnérables aux maladies. C'est pourquoi on observe de plus en plus souvent des attaques de bostryches dans nos forêts.

Habituellement, quand est-ce que les feuilles changent-elles de couleur?

Fin septembre.



Ce n'est pas avant plusieurs semaines.

Oui, nous sommes bien trop en avance. Fin septembre, les forêts sont normalement encore assez vertes. La transition vers le jaune a lieu habituellement en octobre.



En général, les feuilles ne se colorent que fin septembre. Image: Shutterstock

Quelles sont les conséquences de la chute prématurée des feuilles?

Les forêts peuvent ainsi absorber moins de CO2 de l'air. Et si un arbre subit un stress pendant des années, il est possible qu'il meure. Il y aura de grandes conséquences pour l'écosystème si la forêt est moins productive et plus sensible aux maladies.

«Les oiseaux et les insectes qui vivent des arbres en subiront également les conséquences»

Devrons-nous nous habituer à ce que nos forêts brunissent à l'avenir dès le mois d'août?

C'est une question intéressante, car la réponse n'est pas si simple.

Pouvez-vous développer?

Auparavant, on pensait que le changement climatique repousserait la chute des feuilles. En effet, les plantes ont besoin d'une stimulation par le froid pour décomposer la chlorophylle. Ainsi, s'il fait chaud plus longtemps en automne, les arbres peuvent rester verts plus longtemps. Or, il s'avère aujourd'hui que certains facteurs vont à l'encontre d'une phase de croissance plus longue.



Par exemple, la sécheresse et les rayons UV dont vous avez parlé plus tôt.

Exactement. Mais pas seulement. L'activité des plantes au printemps joue aussi un rôle important. Si elles s'activent tôt dans l'année, elles se fatiguent plus tôt. Au cours des 60 dernières années, nous avons pu observer que l'ouverture des bourgeons au printemps a lieu deux semaines plus tôt.

«En conséquences, les plantes arrêtent de pousser un peu plus tôt en automne»

L'interaction de tous ces facteurs fait que nous ne voyons pas de grands changements en automne. Cependant, il y a de plus en plus d'années extrêmes - comme maintenant - où la chute des feuilles commence plus tôt que d'habitude. Les années de stress ont tendance à augmenter.



Existe-t-il des mesures immédiates pour protéger les arbres?

La mesure la plus importante est de renforcer la forêt mixte. Si une essence connaît des problèmes extrêmes, la forêt dans son ensemble s'en sort mieux si elle est diversifiée. Plus une forêt est diversifiée, plus elle est résistante.