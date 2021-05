Le plus gros procès d'activistes du climat débute à Fribourg

Le Kenya fait face à un baby boom d'éléphants

Cela faisait longtemps que le Kenya n'avait pas enregistré un nombre si élevé de bébés éléphants. Et la pandémie n'y serait pas pour rien.

Des éléphanteaux gambadant dans la savane, cette scène redevient quotidienne au Kenya. Et pour cause, en 2020, le pays d'Afrique de l'Est a connu un baby boom de plus de 200 éléphants, rapporte CNN . Mais comment l'expliquer? Il y a d'une part le résultat d'une politique anti braconnage extrêmement sévère. Et d'autre part, des parcs de moins en moins peuplés, qui a permis à la faune de prospérer.

Interrogé par CNN, le Dr. Patrick Omondi, directeur par intérim de la biodiversité, raconte:

