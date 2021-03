Samedi, ces villes suisses éteindront leurs monuments

Mais «Earth Hour», c'est quoi?

«Earth Hour» est la plus grande campagne mondiale de protection du climat et de l'environnement. Lancé en 2007, cette action commune de la ville de Sydney et du WWF Australie a, depuis, pris une ampleur mondiale. De grands monuments, de l'Empire State Building de New York à la Tour Eiffel de Paris, de l'Acropole d'Athènes aux pyramides de Gizeh, ont par le passé été plongés dans l'obscurité pendant une heure.