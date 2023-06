Les sièges de l'UDC, vides. Keystone

Commentaire

Le mépris de l'UDC pour le tragique de l’Histoire

La neutralité a bon dos. En pratiquant la politique de la chaise vide face à Zelensky, ce jeudi au parlement fédéral, l'UDC a montré un bien triste visage.

Plus de «Suisse»

Il faut ne pas avoir connu de guerre sur son sol au XXe siècle pour se permettre de snober la vidéoconférence du président Zelensky devant le parlement fédéral. Au moins ne court-on pas le risque de se voir traiter de collabo. Invoquer, comme l’UDC, la neutralité pour se soustraire au discours du président ukrainien, relève de la pantalonnade. Il n’y a là qu’une petite démonstration d’égo mal ajusté. Il faut avoir de l’indifférence ou du mépris pour le tragique de l’Histoire pour oser s’abstenir en un tel moment. Assister à l’allocution du président Zelensky n’eût pas été approuver ce qu’il dit, encore qu’on ne voie pas très bien ce qu’il peut y avoir de rédhibitoire à désigner la Russie comme l'agresseur dans l'affaire.

La neutralité a bon dos

La neutralité a bon dos. Pratiquer la politique de la chaise vide (deux élus UDC faisant exception), au motif qu’on le ferait aussi si Vladimir Poutine s’adressait d’aventure au Parlement fédéral, est un argument qui ne trompe personne.

L’UDC ne se met en retrait que pour mieux se mettre en avant sur le registre des «valeurs». Celles défendues par Vladimir Poutine paraissant à certains élus de ce parti moins décadentes, moins wokes, que celles incarnées par Volodymyr Zelensky, l'allié des démocrates américains. Lesquels, de Bill Clinton à Barack Obama, n’ont, il est vrai, pas épargné la Suisse, ses banques en particulier. Or la guerre d’agression russe commandait de mettre entre parenthèses, au moins ce jeudi, les critiques du wokisme et le ressentiment bancaire. Se lever et se casser, face au représentant d'un peuple meurtri, n'est pas digne d'un parti de gouvernement.

Même Marine Le Pen ne s'était pas défilée

Même Marine Le Pen, longtemps poutinienne, a assisté à l’allocution du chef d’Etat ukrainien retransmise en mars dernier à l’Assemblée nationale. Certes, elle n’avait pas l’excuse de la neutralité pour se défiler.

Habile, ce n’était pas trop demandé non plus, Volodymyr Zelensky, dans son adresse aux parlementaires suisses, a sollicité les bons offices de la Confédération, l'invitant à organiser un sommet pour la paix. L’UDC n’y serait probablement pas opposée.

On peut regretter que le Parlement fédéral ait calé le discours de Volodymyr Zelensky à l’heure de la pause, prolongée, de midi. On ne se refait pas.