Genève: après Maudet, «l’affaire Morel», qui profitera du scandale?

Dustin Hoffman, alias Tootsie et le Dr Brewster, qui ressemble au Dr Morel, dans la comédie de Sydney Pollack, sorti en 1992.

Après Maudet, «l’affaire Morel»: qui profitera du scandale?

Le site Heidi.news lance un pavé dans la marre à une semaine du second tour de l'élection au Conseil d'Etat genevois. Qui sortira vainqueur des accusations portées contre le chirurgien et candidat Philippe Morel? La droite? La gauche? Ça va saigner.

Cette année, les dates de la Revue genevoise sont avancées de huit mois. L’«affaire Morel» créée par les révélations du site Heidi.news, aurait certainement sa place dans ce spectacle de music-hall où l'on rit de bon cœur des édiles et des partis, mais aussi de soi-même. Au départ, tout est toujours assez sérieux et parfois même assez grave. C’est pour cela qu’on en rigole le moment venu. Pour décharger les accus.

Notre confrère accuse le candidat du MCG au Conseil d’Etat, Philippe Morel, chirurgien à la ville, d’«avoir court-circuité le don d’organes pour un patient émirati». Les faits allégués remontent à 2006. Selon Heidi.news, qui s’appuie sur des «documents», un patient suisse aurait dû être greffé en priorité. Ce qui n’a pas été le cas. Le docteur Morel parle de «calomnie» et attaque en justice.

De son côté, Swisstransplant, la fondation chargée de coordonner les transplantations en Suisse, parle d’«une erreur de communication de la part des spécialistes impliqués, mais (affirme) que la transplantation (effectuée par le Dr Morel et ses équipes) pouvait être qualifiée de judicieuse sur le plan médical». Et sur un plan éthique? C’est probablement sur ce distinguo, s’il a lieu d’exister, et sur d’autres points que les parties en litige débattront au pénal en cas de procès.

«Boule puante»

Cette affaire n’existerait pas sans les «informations» transmises par des tiers, dont on peut penser qu’ils connaissaient Philippe Morel. A quelques jours du second tour de l’élection au Conseil d’Etat, c’est ce qui s’appelle une «boule puante», en jargon politico-médiatique. Les personnes qui dénoncent un comportement selon elles inadmissible du Dr Morel à l’époque, il y a dix-sept ans de cela, agissent-elles par jalousie, par intérêt électoral, ou, comme Heidi.news le pense, pour le bien commun, en lanceurs d’alerte si l’on préfère? Bref, la «boule puante» se justifie-t-elle?

A qui profitera ce rebondissement qui survient à onze jours d’un second tour où s’affrontent la majorité rose-verte sortante et cinq candidats de la droite et du centre regroupés, formant une «Alliance»? Politiquement et dans l’immédiat, c’est la seule question qui vaille.

Genève, sa droite, sa gauche, sa réputation

En danger après le raz-de-marée de la droite au Grand Conseil (parlement cantonal) le 2 avril, le pouvoir de la gauche à l’exécutif ne tient qu’à un fil. Ce fil sera-t-il le cas Morel? Les électeurs voudront-ils sanctionner à titre préventif une entente bourgeoise comprenant en son sein un candidat accusé de choses pas très nettes? A l’inverse, auront-ils à cœur d’élire un homme et avec lui une majorité de droite, afin de faire pièce à la «gauche moralisatrice» et aux «médias»?

Imaginons le cas de figure où, et Philippe Morel et Pierre Maudet, un trublion très bien placé avant le second tour, seraient élus? Le canton de Genève serait alors codirigé par un homme sur qui pèse des soupçons et par un autre dont le Tribunal fédéral a annulé l’acquittement dont il avait bénéficié alors qu’il était poursuivi pour acceptation d’un avantage indu (un voyage en famille tous frais payé à Abu Dhabi, pour lequel Pierre Maudet s’est excusé). On voit d'ici les titres étranglés de la presse suisse alémanique et les sarcasmes en Suisse romande à propos d’un canton décidément si peu suisse…

«Dr Brewster»

Anticipons un peu, non sur le second tour, mais sur la Revue genevoise de fin d’année: le Dr Morel fait penser à un personnage de «Tootsie», la sublime comédie de Sydney Pollack. Où Dustin Hoffman, qui interprète un comédien au chômage se changeant en femme pour avoir du boulot, côtoie le «Dr Brewster», un homme assez sûr de lui, qui se fait rembarrer par cette incroyable Tootsie. Les plus avertis, et sur un autre plan, auront reconnu le biker façon Johnny Hallyday, sous la mèche du Dr Morel. Mais avant la revue en décembre, on vote dimanche 30 avril dans le canton de Genève.