Voici ce que les Suisses achètent le plus souvent sur internet

De plus en plus de personnes font des achats sur internet. En Suisse, plus d'un internaute sur huit acquiert des biens et des services en ligne, selon une nouvelle étude européenne. Voici quels sont les produits les plus prisés.

Plus de «Suisse»

Les achats sur internet prennent une place de plus en plus importante dans les habitudes des gens. Le nombre de personnes ayant recours au commerce en ligne ne cesse de croître en Europe. Une tendance qui trouve une nouvelle confirmation dans une enquête publiée mardi par Eurostat, l'institut statistique de l'Union européenne (UE).

Il en ressort que près de 75% des internautes âgés de 16 à 74 ans ont acheté des biens sur internet au moins une fois l'année passée dans l'UE. Ce pourcentage a légèrement augmenté depuis 2020 et 2021 et a bondi de 20 points de pourcentage en l'espace de dix ans.

Avec des valeurs dépassant 90%, les Pays-Bas, la Norvège et le Danemark occupent le podium des fanatiques du e-commerce. La Suisse se situe également au-dessus de la moyenne: 84% des internautes helvétiques ont acheté des produits en ligne en 2021 (derniers chiffres disponibles pour la Suisse).

Et les produits les plus commandés sont...

Le commerce en ligne est donc une réalité pour une bonne partie de la population helvétique, étant donné que 96% des 16-74 ans utilisent internet au moins une fois par semaine, toujours selon les données d'Eurostat. Mais quels sont les biens le plus fréquemment commandés?

Selon l'enquête d'Eurostat, une catégorie se détache assez nettement des autres:

Les vêtements! Image: Shutterstock

Près d'un internaute suisse sur deux a en effet acheté des vêtements sur internet en 2021. On retrouve ce type de bien en tête du classement européen, bien qu'avec des valeurs légèrement plus faibles (42%), et de tous les autres pays inclus dans l'étude. Avec seulement quatre exceptions:

L'Estonie, où les services de transport sont le produit le plus souvent acheté en ligne;

Malte, avec la nourriture des restaurants;

L'Islande et la Norvège, avec le streaming de films et séries.

Voici le classement complet relatif à la Suisse:

La deuxième catégorie porte la marque de la pandémie: 34,4% des internautes suisses ont commandé de la nourriture d'un restaurant. C'est beaucoup plus que la moyenne européenne, qui se situe à 17,3%.

La différence avec l'UE est encore plus grande pour la troisième catégorie: alors que seulement 8,13% des internautes au niveau européens ont fait des achats concernant les transports, ce pourcentage grimpe à 32,7% en Suisse.

Plus généralement, on voit que les objets pratiques (meubles et appareils ménagers) se disputent le haut du classement avec des services touchant aux loisirs, comme le streaming de musique, de films et de séries TV.