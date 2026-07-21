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Listéria: Ces produits Migros, Coop et Denner sont à éviter

Listéria: Ces produits Migros, Coop et Denner sont à éviter

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires recommande de ne pas consommer certains produits concernés après la découverte de la bactérie dans un sandwich Denner et du saumon fumé vendu par Coop et Migros.
21.07.2026, 15:1621.07.2026, 15:16
L&#039;ex-filiale de Migros Misenso annonce sa faillite. (archive)
Les produits ont été retirés de la vente et l'OSAV recommande de ne pas les consommer.Keystone

Des listérias, bactéries présentes presque partout dans la nature, ont été détectées dans un sandwich vendu par Denner, a annoncé mardi l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). Des traces de cette bactérie ont également été détectées jeudi dernier dans du saumon fumé vendu chez Coop et Migros.

Ces trois cas ne sont pas liés aux vagues de chaleur récentes, mais bien aux autocontrôles réalisés par les entreprises et les cantons, souligne l'OSAV, contacté par Keystone-ATS.

«Ils révèlent surtout que le système de contrôle fonctionne, et il s'agit d'une coïncidence de dates»

L'OSAV met toutefois en garde la population:

«Un risque pour la santé ne pouvant pas être exclu, il est recommandé de ne pas consommer les produits concernés.»

La listériose, la maladie infectieuse provoquée par la bactérie Listeria monocytogenes, se transmet par les aliments et touche surtout les personnes affaiblies, les femmes enceintes, les nouveaux-nés et les personnes âgées.

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Chez les personnes dont le système immunitaire est intact, une infection provoque le plus souvent des symptômes légers, voire aucun symptôme.

«Les personnes immunodéprimées peuvent quant à elles manifester toute une série de symptômes graves, dont l’issue peut être fatale dans certaines circonstances.»
OSAV

Les trois entreprises ont immédiatement retiré les produits concernés des rayons et ordonné un rappel. L'OSAV indique que seuls les produits avec les numéros d'articles et les dates limites de consommations sont concernés par cette alerte. (dal/ats)

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