Suisse

Musique

Grand prix suisse de la musique: 3 lauréats que vous devez écouter



Image: Le Grand prix suisse de la musique 2021

Trois chanteurs suisses que vous devez absolument écouter

Le 21 mai, le Grand prix suisse de la musique a sacré 15 lauréats. De la folk moderne à la musique afro jusqu'au black metal, l'excellence suisse brille résolument dans tous les genres musicaux. Et nous, on a nos préférés! Sélection.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Yilian Cañizares:

la chanteuse qui murmure en trois langues

Image: Grand Prix Suisse de la musique 2021

Elle fait quoi?

A la fois violoniste, compositrice et chanteuse, la Cubano-suisse tout droit sortie de Fribourg concilie les rythmes afro-cubains, jazz et classique avec talent.

Pourquoi on l'aime?

Parce qu'elle excelle dans l'art de l'improvisation.

Parce que dans un seul et même son, elle nous offre les douces sonorités des langues espagnole, yoruba et française.

Parce qu'elle est considérée comme «l'étoile montante de l'année 2013» par l'hebdomadaire français Le Nouvel Observateur. Et désormais, la Suisse reconnaît également son charisme.

Louis Jucker:

le créatif qui sait tout faire

Image: Grand prix suisse de la musique 2021

Il fait quoi?

Est-ce qu'on peut trouver plus polyvalent que ce Chaux-de-fonnnien? Louis Jucker est chanteur, auteur, musicien, producteur et curateur. Sa musique oscille entre expérimentale et folk moderne.

Pourquoi on l'aime?

Parce qu'il est autodidacte et qu'il n'y a donc rien de plus inspirant qu'un autodidacte reconnu pour son talent.

Parce qu'il a réalisé le rêve de beaucoup de Suisses: percer dans toute l'Europe. Ses tournées dans la capitale en sont la preuve et jusqu’en outre-mer.

Parce que les instruments qu'on entend dans la plupart de ses sons sont soit vintage, soit construits par lui-même. Ce qui donne lieu à des textures sonores aussi invraisemblables que géniale.

Tom Gabriel Fischer:

le pionnier qui fait briller le black métal

Image: Le grand prix suisse de la musique 2021

Il fait quoi?

Du métal. Bien brut, bien hard, bien noir. Mais ce qui est noter, c'est qu'entre deux growlings, Tom Gabriel Fisher et son groupe Triptykon cassent les codes du genre à l'aide d'instruments classiques et autres sonorités éclectiques.

Pourquoi on l'aime?

Parce qu'il vient d'amorcer une révolution: c'est la première fois dans toute l'histoire du Grand prix de la musique 2021 que la musique métal fait partie des genres récompensés.

Parce que dans ses textes, il fait mille références littéraires dont les classiques baudelairiens en favoris.

Parce que, d'après le Grand prix suisse de la musique, sa musique a influencé bon nombre de musiciens comme le groupe Nirvana. Rien que ça.

Le 65ème Concours de l'Eurovision a lieu en ce moment. 1 / 13 Le 65ème Concours de l'Eurovision a lieu en ce moment. source: keystone

Voici les raisons qui explique pourquoi vous n'aimez pas les festivals Plus d'articles sur le thème «Suisse» Le Conseil fédéral étudie un outil de contrôle des imams Link zum Artikel Les requérants d'asile seront davantage vidéosurveillés Link zum Artikel Personnaliser les affiches de l'OFSP? Oui, mais interdit d'écrire «Trump»! Link zum Artikel Voici comment les villes et les cantons romands agissent pour le climat Link zum Artikel