Le Conseil fédéral met un «stop» à la Lex Koller

Lors de la procédure de consultation, les milieux économiques et le PLR avaient dit tout le mal qu'ils en pensent, alors que la gauche était rejointe par l'UDC dans sa volonté de légiférer. (jod/ats)

La commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du National a approuvé le projet par 15 voix contre 8 à la fin mars. Selon elle, il y a «un intérêt public fondamental» à ce que les infrastructures essentielles du secteur énergétique ne se retrouvent pas en mains étrangères.

Le Conseil fédéral rappelle que la législation en vigueur offre déjà une protection adaptée contre la prise d'influence étrangère sur les infrastructures énergétiques et que les installations essentielles sont en mains des pouvoirs publics. Il a en outre été chargé par le Parlement de créer des bases légales pour contrôler les investissements directs depuis l'étranger.

La lex Koller vise à limiter la vente d'immeubles à des personnes à l'étranger, explique l'exécutif. Avec le texte de la commission, une seule loi régirait deux procédures d'autorisation aux finalités différentes. Le projet soulève aussi «des questions en lien avec la garantie de la propriété et la liberté économique», critique-t-il.

Le Conseil fédéral ne veut pas que les centrales hydroélectriques, les réseaux électriques et les réseaux de gaz soient soumis à la lex Koller.

