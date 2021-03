«Je sais qu'une grande partie de la population est impatiente face à la prudence du Conseil fédéral»



Guy Parmelin comprend cette impatience mais incite à la prudence et invite à ce que «l'esprit critique» reste constructif. Le Conseil fédéral s'inquiète que le ton devienne de plus en plus agressif et tendu.



Il rappelle que pour garantir une sortie de crise rapide il faut que les Suisses restent disciplinés. C'est notre meilleur atout avec les vaccins et les tests, selon lui.