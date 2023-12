Le nouvel élu Beat Jans fait grimper l'âge moyen du Conseil fédéral. Image: keystone/canva

Le nouveau Conseil fédéral a battu un record vieux de 45 ans

Avec une moyenne d'âge de 60 ans, le gouvernement suisse est l'un des plus vieux d'Europe.

56, 59, 62, 60, 64, 60, 61 – voilà l'âge des sept conseillers fédéraux. Comme Beat Jans, 59 ans, remplace Alain Berset, 51 ans, et que tous les autres membres du gouvernement ont vieilli d'un an, l'âge moyen du Conseil fédéral a nettement augmenté par rapport à l'année dernière: il passe de 58,1 à 60,3 ans.

La dernière fois que le gouvernement suisse a été aussi vieux, c'était... il y a 45 ans, en 1978. Cette moyenne au moment de l'élection d'un nouveau membre n'a été plus haute qu'à quatre reprises: entre 1908 et 1912, l'âge moyen du Conseil fédéral a atteint la valeur record de 63,3 ans.

Mais avec une moyenne d'âge de 60,3 ans, la Suisse a également désormais l'un des gouvernements les plus âgés d'Europe. Les ministres des pays voisins, l'Allemagne (53,5), la France (48,5) et l'Autriche (50,4), sont nettement plus jeunes, tandis que l'Italie, avec une moyenne d'âge de 61,1 ans, a un gouvernement encore plus vieux.

Les carrières politiques suisses sont différentes

Le cabinet du président américain Joe Biden, lui, fait mieux: les quinze ministres ont en moyenne exactement 62 ans. En revanche, les pays scandinaves comme la Suède, le Danemark et la Norvège ont des gouvernements extrêmement jeunes, mais qui comptent aussi beaucoup plus de ministres.

Sean Müller, professeur de sciences politiques à l'Université de Lausanne, pense que la petite taille, unique au monde, de notre gouvernement, explique en partie un tel âge moyen. Dans d'autres pays, il y a d'abord plus de ministères. Ensuite, des postes ministériels plus petits et moins importants sont attribués à des politiciens plus jeunes afin qu'ils puissent y acquérir de l'expérience gouvernementale, a expliqué le professeur en début de semaine au Tages-Anzeiger.

«Le tableau serait très probablement différent en Suisse si certains secrétariats d'État apparaissaient dans les comptes globaux» Sean Müller

Selon lui, il y a une raison supplémentaire pour expliquer le phénomène. En Suisse, un conseiller fédéral ou une conseillère fédérale a généralement toute une carrière politique derrière lui ou elle dans sa commune ou son canton d'origine avant d'accéder à la plus haute fonction politique.

A l'étranger, il en va parfois tout autrement, comme le montre l'exemple d'Emmanuel Macron. Le président français, âgé de 45 ans, n'est jamais vraiment apparu sur la scène politique nationale avant que le peuple français ne le hisse directement à la présidence en 2017, en tant que novice, avec un nouveau mouvement politique fort pour le soutenir.

