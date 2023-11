Un budget de 300 millions pour terminer les routes nationales

Routes: le Conseil fédéral a une bonne nouvelle pour ce canton romand

Keystone

La Confédération va investir 300 millions de francs par an dans les routes nationales en Suisse. Ce programme qui va durer quatre ans est une bonne nouvelle pour le Valais.

Plus de «Suisse»

Au cours des quatre prochaines années, quelque 300 millions de francs par an seront investis pour achever le réseau des routes nationales, notamment en Valais. Le Conseil fédéral a approuvé mercredi le 11e programme de construction du réseau.

Le réseau suisse des routes nationales est achevé et en service à plus de 98%. Les quelque 2% restants représentent environ 40 kilomètres de routes nationales.

Le programme permettra de finaliser la N9 en Valais, avec notamment le contournement de Viège, Rarogne et le tunnel du Riedberg. Les ouvertures sont prévues entre 2024 et 2027, précise le Conseil fédéral dans un communiqué.

La N4 dans les cantons d'Uri et de Schwyz, la N8 dans le canton d'Obwald et la N28 dans le canton des Grisons sont également concernées.

L’achèvement du réseau relève de la responsabilité des cantons concernés qui assument le rôle de maîtres d’ouvrage et participent aussi au financement. C’est toutefois la Confédération qui prend en charge la majorité des frais et exerce la haute surveillance.

Le 11e programme de construction à long terme repose sur la planification financière du fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) et sur les dernières connaissances des cantons et de l’Office fédéral des routes (OFROU) relatives aux projets d’achèvement du réseau. Ces derniers sont tous présentés dans leur état actuel pour ce qui est des coûts et des délais.

Les moyens financiers alloués à l’achèvement du réseau des routes nationales proviennent du FORTA. Les liquidités de ce dernier permettront à la Confédération de financer la part fédérale destinée aux projets prévus dans les années à venir. (chl/ats)