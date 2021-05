Les prochains assouplissements, c'est quand? On a cherché pour vous

Une heure de chicha, c’est deux paquets de clope. Vaud s’inquiète

Avec le retour des beaux jours et des terrasses, la consommation de chichas inquiète les autorités vaudoises. Il est prévu d’améliorer la prévention sur sa dangerosité.

La chicha, c’est cool et convivial, ça incite au partage. Sa fumée froide au goût fruité est agréable et rassurante… Mais les apparences sont trompeuses. L’élégante pipe à eau utilisée pour fumer du tabac est loin d’être inoffensive. On estime que tirer dessus pendant une heure est similaire à fumer deux paquets de clope. Cela peut rendre addict à la nicotine et, donc, à la cigarette. Sans compter qu’en temps de pandémie, le long tuyau qui tourne entre les consommateurs …