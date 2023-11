Simonetta Sommaruga reçoit la même distinction que Sanna Marin

Simonetta Sommaruga a reçu le prestigieux prix «Woman Political Leaders Trailblazer Award» lundi à Reykjavik. Keystone

Ce prix international est décerné à des présidentes et premières ministres, en exercice ou non, qui ont atteint les plus hautes fonctions politiques.

L'ancienne conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a été honorée lundi lors du «Reykjavik Global Forum - Women Leaders». Elle a reçu dans la capitale islandaise le prix «Woman Political Leaders Trailblazer Award» récompensant les femmes qui ont montré l'exemple pour les générations futures.

L'ancienne conseillère fédérale socialiste a été invitée à la 6e édition de ce forum, considéré comme le «WEF des femmes», car elle s'engage depuis longtemps et avec ténacité pour la cause des femmes, a fait savoir sa porte-parole avant la cérémonie.

La socialiste s'est dite honorée par cette distinction. Dans son discours, elle a souligné qu'en période de guerre et de terrorisme, les femmes risquent d'être évincées des instances politiques dirigeantes et de la perception publique. Il ne faut pas laisser faire cela. «Au contraire, nous avons besoin de plus de femmes dans des fonctions politiques dirigeantes».

Et d'ajouter que la confiance de la population dans la politique vit du fait que les femmes et les hommes apportent ensemble des réponses «aux défis urgents de notre époque»:

«Les droits humains, la paix et la démocratie n'existent qu'avec les femmes - et non pas contre elles. Nous voulons que tout le monde le comprenne, et nous, les femmes, ne cesserons pas de nous battre pour cela.» Simonetta Sommaruga

L'ancienne présidente finlandaise Tarja Halonen a été récompensée en même temps que la Bernoise. Parmi les précédentes lauréates figurent l'ex-première ministre finlandaise Sanna Marin et l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson. C'est la première fois que le prix est décerné à une Suissesse. (ats/jch)