Commentaire

Le Conseil fédéral joue avec nos nerfs

Le Conseil fédéral annonce une série d'assouplissements alors même qu'une 3ème vague Covid-19 pourrait submerger la Suisse. On n'y comprend plus rien.

L'Italie va reconfiner dès la semaine prochaine en raison d'une augmentation de 15% des contagions. En France, la tension est forte et la pression s'accroît sur les hôpitaux. L'Allemagne et la Grèce enregistrent une forte recrudescence des cas Covid et parle déjà d'une 3ème vague.

La Suisse, elle, fait tout le contraire.

Dans sa conférence de presse hebdomadaire, le Conseil fédéral envisage dorénavant un nouvel assouplissement dès le 22 mars. Pourtant, la Suisse connaît une nouvelle …