Le membre du Conseil fédéral le plus populaire est...

Du 10 au 11 juillet, 25 688 personnes de toute la Suisse ont participé à l'enquête en ligne de l'institut Leewas. Les réponses ont été pondérées à l'aide de variables démographiques, géographiques et politiques de manière à ce que les résultats soient représentatifs de l'ensemble des votants. (ats/jch)

A 29%, les personnes interrogées ne souhaitent pas toucher à la «formule magique» du gouvernement: 2 sièges pour l'UDC, le PS et le PLR, 1 siège pour le Centre. Sans surprise, les électeurs de droite ne veulent majoritairement aucun changement, alors que les électeurs de gauche entendent bien offrir un siège PLR aux Vert-e-s (19%). Une variante qui verrait le PS perdre un siège au profit des Vert'libéraux récolte 17% des voix.

Il est suivi par le conseiller national Pierre-Yves Maillard (VD) avec 9% et la sénatrice bâloise et candidate malheureuse en 2022, Eva Herzog (8%). Aucune de ces personnes n'est encore officiellement candidate pour le siège du fribourgeois au Conseil fédéral .

L'enquête s'est aussi intéressée à la succession d'Alain Berset au sein du PS. Parmi les personnalités les plus citées par les médias comme papables, le sénateur zurichois Daniel Jositsch arrive largement en tête . Il récolte 24% d'opinions en sa faveur.

Les participants ont également pu dire quels ministres ils souhaiteraient voir être réélus. Sans surprise, 60% des sondés ont soutenu Viola Amherd. Elle devance Albert Rösti (54%) et Karin Keller-Sutter (53%).

Toujours selon Tamedia et 20 Minuten, viennent ensuite la ministre PLR des finances Karin Keller-Sutter (3.89), le chef du Département de l'économie UDC Guy Parmelin (3.77) et celui des affaires étrangères, le PLR Ignazio Cassis (3.57). La ministre socialiste de la justice Elisabeth Baume-Schneider ferme la marche avec une note de 3.42.

La cheffe du Département de la défense et des sports récolte une note de 4.17 sur 6. Elle devance légèrement le socialiste Alain Berset (4.15), qui ne se représente pas en décembre prochain. Le ministre de l'énergie et de l'environnement Albert Rösti (UDC) ferme le podium avec une note de 4,02.

