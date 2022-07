Pénurie d'électricité: fini la clim et les ascenseurs, le plan du Conseil fédéral

La Suisse pourrait manquer de jus. En effet, si le gaz russe ne circule plus, cela aura des répercussions sur l'approvisionnement en électricité. Un «portefeuille de mesures» montre ce qui sera alors fait... et selon quelles priorités.



Patrik Müller und Ben Rosch / ch media

Pour l'instant, des conseils d'économie indolores à la population sont proposés. Mais que se passera-t-il si cela ne suffit plus? «En cas de pénurie, la gestion passe par une organisation du secteur de l'électricité», explique la ministre de l'Energie Simonetta Sommaruga dans une interview au SonntagsZeitung. Elle ne cite pas le nom de cette organisation et ne donne pas non plus d'indications plus concrètes sur la procédure.



Des mines sérieuses: La ministre de l'Energie Simonetta Sommaruga (PS) et le ministre de l'Economie Guy Parmelin ont informé, mercredi dernier, sur la possible pénurie de gaz. image: keystone

Il s'agit de l'organisation d'urgence Ostral. Cette abréviation signifie «Organisation pour l'approvisionnement en électricité dans les situations extraordinaires». Ostral a publié une présentation sur son site internet. Il en ressort ce que serait la prochaine étape après un appel à l'économie:



«Afin d'économiser l'énergie, les appareils non nécessaires et gourmands en énergie seraient interdits par le Conseil fédéral.»

Le portefeuille de mesures mentionne expressément les «interdictions et restrictions»: Sauna, jacuzzi, piscines, climatisation, escaliers roulants et ascenseurs, éclairage des vitrines et enseignes lumineuses. Voici un extrait de la présentation:



Un portefeuille de mesures a été préparé pour la gestion de la consommation d'énergie, avec à gauche: les interdictions et les restrictions, au milieu: le contingentement, à droite: les coupures cycliques.

La semaine dernière, la ministre de l'Energie Sommaruga (PS) et le ministre de l'Economie Guy Parmelin (UDC) se sont prononcés à ce sujet lors d'une conférence de presse. Une pénurie d'électricité en hiver n'est pas à exclure. Ce risque a augmenté en raison de la guerre en Ukraine et de la menace de pénurie de gaz.

En effet, le marché du gaz est étroitement lié à celui de l'électricité. Si le gaz vient à manquer, les centrales à gaz étrangères sont arrêtées ou réduisent leur activité. La Suisse est contrainte à importer moins. Et en hiver, notre pays est dépendant des importations.



Pour éviter ce scénario, le Conseil fédéral a décidé de prendre des mesures à court terme. Il est essentiel que le secteur gazier suisse s'assure des réserves à l'étranger. Celles-ci devraient s'élever à douze térawattheures. A titre de comparaison, la Suisse consomme environ trente térawattheures au cours d'un hiver. Par ailleurs, dans l'industrie, le passage temporaire au mazout dans les installations dites bicombustibles doit permettre de constituer les réserves nécessaires.



Les réserves prévues sont donc limitées. Il n'est donc pas exclu qu'elles s'épuisent à partir de février 2023. La situation sur le marché de l'énergie est complexe. L'importation devient également plus difficile parce que les dernières centrales nucléaires allemandes seront arrêtées fin 2022. Et la production propre en Suisse comporte également des impondérables: En raison de la sécheresse de ces derniers mois, il est possible que les barrages suisses n'atteignent pas le niveau de remplissage espéré. Or, ces derniers sont particulièrement importants en hiver en tant que réserve d'électricité.



Les étapes du plan Ostral

Le plan d'urgence Ostral pourrait alors entrer en vigueur, au moins aux heures de pointe de consommation. La première étape est déjà en place, du moins en apparence:



Le Conseil fédéral a appelé la population et les entreprises à économiser le gaz et l'électricité. Même si ce n'est pas avec autant d'insistance que le vice-chancelier allemand Robert Habeck. Le gouvernement souhaite que l'on prenne des douches plutôt que des bains. Que l'on ne chauffe pas trop son logement. Que l'on éteigne complètement les appareils électroniques et qu'on ne les laisse pas simplement en veille.



L'appel à l'économie d'électricité du Conseil fédéral n'a, toutefois, pas encore été lancé «officiellement». Ce que les conseillers fédéraux disent actuellement pourrait plutôt être classé dans la catégorie des conseils aux consommateurs. Selon Sommaruga, l'appel sera lancé lorsque la consommation de gaz sera vraiment élevée, c'est-à-dire lorsqu'il fera froid dehors.​ Le deuxième niveau d'Ostral est constitué par les restrictions de consommation mentionnées ci-dessus, qui peuvent être imposées au moyen d'interdictions. Le troisième niveau est le contingentement de l'électricité pour les entreprises: L'Etat prescrirait aux entreprises la quantité d'électricité qu'elles pourraient encore consommer. Selon Ostral, les grandes entreprises seraient au premier plan, car elles sont mieux à même de se préparer que les PME. Sur la diapositive, on peut lire: «Tous les gros consommateurs sont tenus d'économiser une quantité d'énergie ordonnée afin d'éviter autant que possible les coupures».

Les coupures de courant auraient des conséquences importantes

Les coupures constituent la quatrième et dernière étape du plan d'urgence. Les interruptions ne devraient pas durer plus de quatre heures. Elles auraient néanmoins «des conséquences considérables pour l'économie et la population!», prévient l'organisation (avec un point d'exclamation). Seuls les hôpitaux et autres établissements d'importance systémique seraient absolument exemptés.

Le document d'Ostral a été finalisé en septembre 2021. En effet, la pénurie d'électricité était déjà au centre de l'attention avant la guerre. Dans une analyse des risques réalisée en 2020 par l'Office fédéral de la protection de la population, la pénurie d'électricité était considérée comme le plus grand danger. Ceci alors même que le coronavirus sévissait.

Depuis le début de la guerre, les risques se sont aggravés, si bien que Michael Wider, président de l'Association des entreprises électriques suisses, a récemment déclaré:

«Au cours des 50 dernières années, une situation de pénurie d'électricité n'a jamais été aussi réaliste que maintenant.»

