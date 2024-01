Une initiative prévoyant d'interdire les feux d'artifice bruyants a été déposée. Keystone

Le Conseil fédéral s'oppose à l'interdiction des feux d'artifice

La Suisse ne devrait pas interdire les feux d'artifice. Le Conseil fédéral s'est prononcé mercredi contre l'initiative «Pour une limitation des feux d'artifice» qui vise à interdire les produits pyrotechniques bruyants.

Les principaux arguments des initiants sont la protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les détonations. Le texte, déposé à l'automne avec plus de 137 000 signatures, prévoit d'interdire la vente et l'utilisation de feux d'artifice bruyants.

Certaines exceptions sont prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les autorités cantonales. Les produits pyrotechniques sans détonation comme les «volcans» ne sont pas concernés par le ban.

Le Conseil fédéral estime que cantons et communes disposent déjà des bases juridiques nécessaires. Ils en font d'ailleurs déjà usage pour restreindre la détonation de feux d'artifice à certaines périodes ou dans des zones données, selon lui. (ats)