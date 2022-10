Les bénéficiaires de l'AVS toucheront davantage en 2023

Les rentiers toucheront 30 à 60 francs de plus par mois en 2023. Le Conseil fédéral a relevé mercredi de 2,5% les rentes AVS et AI.

Dès 2023, la rente minimale passera ainsi de 1195 à 1225 francs par mois et la rente maximale de 2390 à 2450 francs pour une durée de cotisation complète. Selon les annonces du Conseil fédéral, le relèvement coûtera 1,37 milliard.

Les rentes seront adaptées selon l'indice mixte. Le Conseil fédéral a tenu compte du renchérissement attendu de 3% et de l'augmentation des salaires de 2%, soit une moyenne de 2,5%. Lors de la session d'automne, les Chambres ont demandé une adaptation complète au renchérissement.

Le montant minimal de la cotisation pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative a également été adapté, indique le gouvernement. Il passera de 503 à 514 francs par an pour l'AVS, l'AI et les APG. La cotisation facultative pour l'AVS et l'AI passera quant à elle de 958 à 980 francs.

Prévoyance professionnelle

Dans la prévoyance professionnelle individuelle, les personnes ayant un pilier 3a pourront déduire au maximum 7056 francs de leur déclaration d'impôt, si elles sont affiliées à une institution de prévoyance 2e pilier, contre 6883 actuellement. Celles qui n'y sont pas affiliées pourront déduire jusqu'à 35 280 francs (34 416).

Le seuil d'entrée pour la prévoyance professionnelle obligatoire passera de 21 510 francs à 22 050. Et le montant de la déduction de coordination de 25 095 à 25 725 francs.

Dépenses en plus pour les cantons et la Confédération

Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19 610 à 20 100 francs pour les personnes seules, et de 29 415 à 30 150 francs pour les couples. Ils augmenteront à 10 515 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7380 francs pour les enfants de moins de 11 ans.

L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 5,2 millions de francs pour la Confédération et de 3,5 millions pour les cantons.

Le Conseil fédéral examine, en règle générale, tous les deux ans la nécessité d'adapter les rentes de l'AVS et de l'AI. La dernière adaptation date de 2021. (ats/mndl)