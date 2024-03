La réforme mammouth des douanes entre dans le vif du sujet

Après un an de travaux et des controverses, la vaste révision des douanes arrive sur la table du Conseil national. Technique, le projet comprend entre autres la numérisation des douanes, le profil professionnel des douaniers et le traitement des données personnelles sensibles.

Comment éviter «le massacre des grenouilles» en Suisse

Actuellement, les amphibiens comme les grenouilles, les crapauds, les salamandres et les tritons meurent par milliers sur nos routes. Pourtant, il suffirait de peu d'efforts pour les sauver de la mort.

Pendant les premières soirées humides et sans gel de la fin février et du mois de mars, les grenouilles, crapauds, salamandres et tritons quittent leur cachette hivernale et se mettent en route vers leurs plans d'eau de reproduction. Et comme chaque année, nombreux sont ceux qui périssent au cours de leur migration.