Tout le monde est là? Presque. Le dernier jour de la 51e législature au Conseil national. Image: KEYSTONE

Devinez quel élu était le plus souvent absent à Berne...

La 51e législature s'est terminée sous la Coupole fédérale et l'heure est maintenant au bilan. Lequel de nos représentants politiques vote le plus souvent «oui», qui joue le plus volontiers le rôle «Nein-Sager» et qui a surtout brillé par son absence?

Carlo Natter Suivez-moi Jelle Schutter Suivez-moi

Plus de «Suisse»

Au cours de la 51e législature (2019 - 2023), 1969 objets ont fait l'objet d'un vote final au Conseil national. En quatre ans, 344 personnes au total ont pris part aux votes. Il ne peut bien sûr y en avoir que 200 à la fois, mais certains hommes et femmes politiques se sont tout de même exprimés sur des projets de loi, des initiatives et des motions au Parlement. Zoom sur les chiffres pour savoir qui a le plus de fois dit «oui» ou à l'inverse «non». Intéressons-nous aussi aux dessous de ce qui se joue dans la Berne fédérale.

Beaucoup de oui à gauche, beaucoup de non à droite

Démarrons avec un aperçu de tous les parlementaires ayant pu participer à au moins 500 votes au cours de la législature. Un filtre permet de sélectionner les pourcentages et de connaître les chiffres par élu en cliquant sur leur nom.

Ce qui est frappant, c'est que les partis de gauche votent beaucoup plus souvent oui que ceux de droite. Cela s'explique avant tout par le nombre plus élevé d'interventions de la gauche. Le PS et les Verts en déposent tous deux davantage que l'UDC ou le PLR, proportionnellement à leur nombre de sièges respectif.

Oui, oui, oui et re-oui!

Et c'est la Vaudoise Isabelle Chevalley des Vert'libéraux qui a obtenu le plus fort taux de «oui» au Parlement, avec 68,83%. Il est intéressant de constater que, outre le PS, les Vert'libéraux pressent également volontiers sur le bouton vert du pupitre.

Non merci!

A contrario, l'UDC zurichois Benjamin Fischer s'est montré le plus réticent avec 60,62% de «non». Il est rejoint dans le top 5 par quatre autres visages bien connus de l'UDC.

Faites ce que vous voulez

Qu'y a-t-il à dire sur l'abstention? Céline Weber, une autre Vaudoise vert'libérale, en est la championne. Dans 6,27% des cas, l'issue du vote lui est égale.

Ceux qui ne connaissent pas le mot «abstention»

«Le PLR ne s'abstient pas!» Voilà qui pourrait servir de prochain slogan électoral chez les libéraux-radicaux. Pas moins de quatre d'entre eux décrochent les premières places en la matière et deux ne se sont même jamais abstenus. A ce jeu-là, le Tessinois Rocco Cattaneo a été le plus fort, avec 0%. Et ce uniquement parce qu'il a participé à plus de votes que son collègue de parti Daniel Ruch, lui aussi «anti-abstentionniste».

Une gommette dans le carnet

David Zuberbühler remporte l'«Award du sens du devoir» pour la 51e législature. Non seulement l'UDC d'Appenzell Rhodes-Extérieures n'a raté aucune séance du Parlement en quatre ans. Mais il a, par ailleurs, voté sur tous les 1969 objets, sans exception.

Devrait avoir honte...

«Il est où, Roger?» C'est sans doute la question qui devait retentir, le matin, avant chaque séance dans les rangs de l'UDC. Avec 31,53% d'absences injustifiées, Roger Köppel a plusieurs fois fait l'impasse sur Berne. Son taux est de 10% plus élevé que celui de Martin Landolt, qui occupe la deuxième place. Ajoutons à cela, 2% d'absences annoncées, ce qui porte le taux total à 33,52%. Köppel a donc manqué plus d'un tiers de tous les votes au Parlement.

Méthodologie Tous les objets du Conseil fédéral – initiatives parlementaires, motions, postulats, initiatives cantonales, pétitions, objets du Parlement et interpellations ont été pris en compte dans le cadre de cette analyse. Il en ressort le comportement de vote de l'ensemble des membres du Conseil national pendant la 51e législature (2019 à 2023).



Afin de ne pas fausser les résultats, nous avons exclu tous les membres ayant moins de 500 votes potentiels (environ un quart de tous les votes). Certains élus n'ayant siégé qu'une partie de la législature, nous avons toujours calculé un taux proportionnel à partir de leurs votes afin de pouvoir comparer tous les conseillers nationaux entre eux.



Traduit de l'allemand par Valentine Zenker