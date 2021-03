Suisse

Le rapport des Suisses à la viande, en 4 périodes



Quelle est l’histoire de notre rapport à la viande?

La politique agricole fait débat à Berne et la gauche voudrait plus de production végétale. Mais comment est née la relation entre l’homme et la viande? Allez, on se mange un quiz.

Plus que jamais, le clivage gauche-droite sur le thème de la politique agricole en Suisse est saillant. Le parlement, porté par la majorité de droite, a renvoyé la stratégie de politique agricole 2022 au Conseil fédéral pour qu'il revoie sa copie. Les débats sont donc repoussés. A gauche, on dénonce ce qui est assimilé à de l'irresponsabilité politique et à une volonté de ralentir le processus. Les défis environnementaux, marqués par une certaine urgence, en pâtiraient.

Les socialistes et les Verts estiment que les agriculteurs qui ne l'ont pas encore fait doivent changer leurs pratiques, notamment en produisant plus de végétal et moins de produits carnés. Logiquement, c'est aussi un appel pour le consommateur à manger moins de viande. La tendance des Suisses est déjà à la baisse depuis des décennies. Mais un flashback plus général sur le rapport des humains et plus particulièrement des Suisses à la viande selon les époques permet de saisir le nouveau changement de fond en train de s'opérer. Et si on profitait de cette Journée internationale sans viande pour en savoir plus sous la forme d'un quiz? 😉

Quiz 1. La consommation de viande a joué un rôle dans l'évolution du cerveau de l'homo erectus (notre illustre ancêtre). Vrai ou faux? 2. Pourquoi les hommes sont-ils en moyenne plus grands que les femmes? Pendant longtemps, les hommes se sont réservé plus de viande ou plus de bonne viande. C'est un hasard, d'ailleurs chez les autres espèces les femelles ne sont pas plus petites que les mâles. Il s'agit d'une une conspiration appenzelloise dont le motif est le désir de vengeance. 3. Pourquoi notre aïeul homo sapiens, une fois devenu fervent consommateur de céréales et de lait, a commencé à avoir des caries à l'époque de la transition vers le Néolithique? Parce qu'il n'aiguisait plus assez ses dents en croquant dans de la chair animale. Parce qu'il s'est gavé de sucre en mâchant des céréales, des céréales et encore des céréales. 4. Pour quelle raison principale les repas à base de viande ont-ils ensuite été pendant très longtemps le privilège d'une élite? Pour des raisons d'argent évidemment Pour des raisons d'éducation gastronomique 5. La consommation de viande en Suisse a quasiment doublé en... ... 1962 ... 1975 ... 1987 6. A partir de cette date, les produits carnés garnissent de moins en moins les assiettes des Helvètes, que ce soit pour des raisons sanitaires, gustatives, éthiques ou écologiques. En 2017, la consommation moyenne de viande par tête de Suisse est de... 52 kg 53 kg 54 kg 7. Les experts agraires prévoient un doublement de la consommation mondiale de viande d’ici 2050. Vrai Faux 8. Pourquoi manger des insectes est une alternative prometteuse à la viande traditionnelle sur le plan de l'écologie? Parce que l'élevage d'insectes pollue moins que l'élevage de bétail. Parce que l'élevage d'insectes occupe moins d'espace que l'élevage de bétail. 9. En 2017, combien d'être humains mangeaient déjà des insectes? 137 millions 1,2 milliards 2 milliards 10. Qu'est-ce que c'est que ça? Photo par formulaire PxHere De la viande. De la viande.

Et la viande du futur? Outre les insectes, une autre viande du futur (proche), moins naturelle mais plus tentante peut-être pour certains, est la fameuse viande de synthèse. Cette nourriture produite en dehors des corps d'animaux à partir de leurs cellules permet de se passer des abattages, ce qui lui vaut donc à son tour un attrait écologique.