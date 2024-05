Coop s'attaque aux clients de Claire's

Un nouveau format de bijouterie à petit prix est lancé cette semaine avec, dans un premier temps, trois magasins. Coop est à l'origine de cette initiative. Les similitudes avec une chaîne sud-coréenne sont étonnantes. Voici ce qui se cache derrière.

Stefan Ehrbar / ch media

Il n'y a pas de meilleur emplacement pour le commerce de détail suisse: la partie inférieure de la Bahnhofstrasse à Zurich, près de la gare centrale, accueille jusqu'à 80 000 personnes les jours de forte affluence. On y trouve aussi bien des magasins phares de Swisscom ou de Victorinox que le grand magasin Globus ou un H&M de quatre étages. Les magasins y paient des loyers allant jusqu'à 9000 francs le mètre carré. Coop y tente désormais sa chance avec un nouveau format: cette semaine, le distributeur ouvre un magasin «Blingbox».

Dans l'ancien magasin The Body Shop (au centre), sur la Bahnhofstrasse à Zurich, Coop ouvre une boutique de bijoux bon marché.

Le magasin doit surtout vendre des bijoux à des prix avantageux. Le porte-parole de Coop Kevin Blättler parle d'un «segment de prix d'entrée de gamme» et d'une «clientèle jeune ou restée jeune». L'assortiment se compose de différents bijoux et accessoires. Il s'agit par exemple de boucles d'oreilles, de colliers et de pinces à cheveux ou de différents sacs. La marchandise provient d'Asie. Avec cette marque, Coop se lance sur un «marché tendance et en pleine croissance».

Sur son site internet, on peut lire que les collections sont «destinées à ceux qui aiment expérimenter et exprimer leur style personnel sans pour autant faire sauter la banque». Blingbox est «la nouvelle adresse pour les bijoux fantaisie tendance». Le «label frais et jeune» s'est fixé pour objectif de créer des bijoux qui ne sont pas seulement modernes, mais qui «reflètent aussi la diversité et l'individualité des clients». Le concept ne peut fonctionner que si le plus grand nombre de personnes possible achète beaucoup de produits sur une surface de vente relativement petite.

Coop prend une licence en Corée du Sud

Ce n'est sans doute pas un hasard si le magasin de la Bahnhofstrasse ouvre juste à côté d'un magasin de la chaîne américaine Claire's, qui mise elle aussi sur les bijoux à prix avantageux et est appréciée d'une clientèle plus jeune et plus sensible aux prix. Avec 35 magasins en 2020, Claire's est le leader du marché local dans le segment des accessoires. La chaîne britannique Accessorize joue dans une ligue de prix similaire, mais elle n'exploite ici que deux magasins à Zurich et à Berne.

La chaîne australienne Lovisa, qui vend ses produits en Suisse dans des magasins à Lausanne, Genève, Lucerne, Berne, Emmenbrücke et Zurich - également dans le bas de la Bahnhofstrasse et donc à proximité immédiate du nouveau magasin Blingbox - fait également partie de la concurrence de Coop. En revanche, des chaînes comme Christ, filiale de Coop, avec plus de 60 magasins, ou Rhomberg, avec 28 sites en 2020, se positionnent dans le segment plus onéreux. Elles visent une clientèle plus âgée et plus aisée.

Outre la filiale Blingbox de Zurich, Coop ouvre cette semaine des magasins de ce format dans les centres commerciaux Volkiland à Volketswil ZH et Perry-Center à Oftringen AG. Le porte-parole de Coop Kevin Blättler précise qu'il s'agit dans tous les cas de sites pilotes destinés à tester l'écho auprès des clients ainsi que le concept opérationnel. Dans les deux centres commerciaux, les magasins seront ouverts sous forme de pop-up stores sur des surfaces promotionnelles, tandis qu'à la Bahnhofstrasse de Zurich, ce format remplace un magasin de The Body Shop, dont Coop détient la licence en Suisse.

Blingbox n'est pas non plus une invention: la chaîne vient de Corée du Sud et y exploite plusieurs magasins sous le même nom et avec le même logo. Coop est preneur de la licence dans notre pays. Si le concept plaît, d'autres magasins sont envisageables, selon Blättler.

Traduit et adapté par Chiara Lecca