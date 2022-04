Coop retire les chocolats Kinder de ses rayons, Migros et Aldi temporisent

Malgré aucun cas d'infection signalé en Suisse, le supermarché Coop a décidé de rappeler ces produits et de les retirer des rayons par précaution, a-t-elle annoncé mercredi sur Facebook . Ces derniers peuvent être rapportés dans n'importe quel magasin et seront remboursés.

Une nouvelle arnaque sévit aux bornes CFF romandes (et on s'est fait avoir)

Des voleurs obstruent la sortie des billets de banque dans le but de les récupérer après votre passage. C'est la mésaventure qui m'est arrivée à Lausanne. Voici comment ça s'est passé.

C'est samedi, il est un peu plus de 17h et mon téléphone portable n'a plus de batterie. Impossible donc de me connecter à l'application des CFF pour acheter mon billet Lausanne-Morges. Une fois n'est pas coutume, je me rends donc à une borne afin de prendre mon titre de transport comme au bon vieux temps, c'est à dire en pianotant sur l'écran de la machine rouge et bleue.