Une caisse automatique dans un magasin Coop à Zurich. Image: KEYSTONE

Comment fonctionnent les contrôles aléatoires aux caisses automatiques?



C'est un ancien employé ancien employé de la Coop qui explique comment cela fonctionne concrètement et où se situent les problèmes.

Les caisses en libre-service sont désormais incontournables dans le commerce de détail suisse. Les deux géants Migros et Coop misent sur ce système de paiement autonome. Les entreprises restent toutefois discrètes sur certaines questions relatives aux caisses en libre-service, notamment en ce qui concerne les contrôles aléatoires.

Comme l'a déclaré un ancien employé de Coop à 20 Minuten, ces contrôles sont étroitement liés aux vols commis dans une succursale. Ainsi, dans un magasin où les vols étaient fréquents, les employés ont été invités à effectuer plus souvent des contrôles manuels aléatoires. Désormais, les employés devaient effectuer au moins deux contrôles manuels aléatoires par heure. Ils devaient le confirmer par leur signature. En cas de non-respect de cette nouvelle règle, le personnel s'exposait à des sanctions – un document de Coop mentionne des «conséquences écrites».

L'ancien employé ajoute que l'équipe est sensibilisée aux vols et déclare:

«Si quelqu'un est pris en flagrant délit de vol, que ce soit lors d'un contrôle aléatoire ou par le service de sécurité, il s'expose généralement à une amende, un avertissement, voire une interdiction d'accès au magasin.»

Cette information est ensuite communiquée à l'équipe. L'objectif est de sensibiliser le personnel afin qu'il soit particulièrement vigilant à l'égard des personnes concernées.

Colère des clients et du personnel

L'ancien employé rapporte également que les contrôles de plus en plus fréquents ont suscité le mécontentement tant du personnel que de la clientèle. Des dysfonctionnements techniques, tels que le blocage du système de paiement, ont ainsi compliqué la mise en place des contrôles aléatoires. L'ambiance au sein de l'équipe était tendue, d'autant plus que le ton était également devenu plus sec avec la clientèle. Selon lui, certains clients évitent désormais complètement la succursale concernée en raison des contrôles.

Il déclare:

«Pour moi, le commerce de détail est définitivement mort»

Migros dispose également de caisses en libre-service. Image: KEYSTONE

Comme l'a déclaré Caspar Frey, porte-parole de Coop, au média 20 Minuten, la demande d'augmentation du nombre de contrôles aléatoires par signature n'est pas conforme aux directives internes. Les services concernés ont déjà été sensibilisés à cette question. Il n'y a pour l'instant pas de problèmes techniques majeurs: le système de paiement fonctionne de manière fiable et les systèmes sont surveillés en permanence et perfectionnés pour répondre au mieux aux exigences.

On sait qu'il existe différents types de contrôles aléatoires aux caisses en libre-service. Outre les contrôles manuels, il existe également des contrôles automatiques, et certains rapports font état de l'utilisation de caméras équipées d'intelligence artificielle. Coop reste toutefois discrète quant au moment précis où les contrôles aléatoires sont effectués. Pour des raisons de sécurité, elle ne divulgue aucun détail sur la méthodologie utilisée pour ces contrôles. (dab/svp)