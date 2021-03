Grâce au covid, ils ont fait de bonnes petites affaires

QUOI?

Les deux jeunes Zurichois Luca Steffen et Jascha Rudolphi ont importé environ 300 millions de masques en Europe pendant la crise et en a vendu en grande quantité à la Confédération... de 8,50 francs à 9,90 francs pièce. Les masques les plus chers qu'ait achetés la Confédération.