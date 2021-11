Le concert de Stress à Lausanne aurait été saboté par les antivax

Lancée lundi, la tournée «Back on tour» est présentée comme le point d'orgue de la Semaine de vaccination, avec des artistes comme Stress, Danitsa, Stefanie Heinzmann et Sophie Hunger. Elle doit permettre de se faire vacciner sur place. Mais seules trois personnes ont profité de cette possibilité, selon un responsable interrogé sur place. La tournée doit se poursuivre mercredi à Sion . (ats/jch)

La jauge était fixée à 500 personnes sans obligation de présenter un certificat Covid. Au total, une centaine de personnes étaient présentes, en comptant les journalistes et les officiels, dont les conseillères d'Etat Béatrice Métraux et Rebecca Ruiz ou le syndic de Lausanne Grégoire Junod.

Avec le rappeur Stress en tête d'affiche, le concert «Back on tour», organisé dans le cadre de la semaine nationale de vaccination contre le Covid-19, n'a attiré pas plus d'une centaine de spectateurs mardi soir à Lausanne . Le concert était pourtant annoncé complet.

