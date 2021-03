Faut-il confiner les personnes à risque? Notre face-à-face

Dorith Zimmermann: Cette détresse est réelle et il faut trouver des moyens (par exemple avec des vitres ou que sais-je) pour que l’interaction sociale soit quand même présente dans les EMS de la meilleure manière possible. Mais nous parlons quand même ici d’une petite minorité de la population. Bloquer toute la société pour une tranche d’âge avec à peu près six mois d’espérance de vie est injuste. Surtout que depuis le moment où j’ai publié ce courrier, en novembre 2020, une chose importante est arrivée: le vaccin. Il faut vacciner au plus vite toutes les personnes de plus de 65 ans et faire retrouver le maximum de libertés au maximum de gens. Cela ne va pas assez vite.

Peter Burri Follath: Il y a 1'600'000 personnes de plus de 65 ans en Suisse et, parmi eux, 60'000 vivent dans un EMS. La solitude n’est pas quelque chose d'inconnu pour cette génération: avec l'âge, on devient capable de vivre une certaine solitude car on en a l’habitude. Ce qui est demandé aux séniors vivant à la maison est de ne pas aller faire leurs achats eux-mêmes et de tenir les distances avec leurs familles. Dans les EMS, ils ne peuvent quasiment plus avoir de contact avec les autres résidents. Nous avons tenté d’inventer des alternatives, surtout numériques, à cette interaction sociale perdue. Nous devons tout faire pour que la dernière étape de leur vie soit la plus sociale possible.