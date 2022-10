La vague automnale est là: peut-on comparer le Covid et la grippe?

La vague de Covid-19 continue de déferler. Plus de 37 000 nouvelles infections ont été recensées en une semaine, mais le nombre de cas non recensés est très élevé. Les formes graves de la maladie sont certes rares, mais une comparaison avec la grippe n'est pas pertinente.

Bruno Knellwolf / ch media

Cette semaine encore, le nombre de nouvelles infections au Covid-19 a augmenté. Alors qu'il était encore de 35 579 la semaine précédente, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) annonce désormais 37 032 cas confirmés en laboratoire en une semaine. Si l'on part du principe, comme l'affirme l'ancienne responsable de la Task Force Covid Tanja Stadler, que le nombre de cas non recensés est multiplié par 6, voire par 7, environ 30 000 personnes sont actuellement infectées chaque jour en Suisse.

La tendance à la hausse est également indiquée par l'indice de reproduction R, qui se situe à 1,2, ainsi que par la charge virale croissante dans les eaux usées des stations d'épuration suisses.

Les hospitalisations augmentent également à nouveau, atteignant 543 en une semaine. Le porte-parole de l'hôpital cantonal de Saint-Gall précise toutefois qu'aucun patient n'est actuellement aux soins intensifs. Cela montre que les vaccins permettent d'éviter les évolutions graves, mais qu'ils n'ont d'effet qu'à très court terme contre les nouvelles infections et les réinfections.

Juste une grippe?

Aujourd'hui, seule une personne sur quatre tout au plus se fait encore dépister. Pour beaucoup, le Covid-19 ne fait plus autant peur qu'au début de la pandémie. «Est-ce qu’on peut désormais comparer le Covid-19 à la grippe?», se demande-t-on actuellement. Y compris dans le contexte de la vaccination de rappel.

Cette comparaison est toujours fausse. Les évolutions observées sous le variant Omicron sont certes nettement plus bénignes que celles observées sous la souche d'origine et les mutations suivantes du virus, mais cela n'est pas lié en premier lieu à des propriétés du Sars-Cov-2. Il s'agit plutôt d'une modification de la situation immunitaire de la population.

L'immunité de la population est très élevée. D'une part grâce à la vaccination, et d'autre part parce que la majeure partie de la population a, entre-temps, contracté une infection au Covid-19, les vaccinés comme les non-vaccinés. Environ deux tiers d'entre eux ne présentent aucun symptôme. C'est pour cette raison qu'il existe une protection efficace contre les infections graves, et non parce que Omicron est inoffensif.

La grippe fait aussi des morts

Bien entendu, une infection par le variant Omicron peut entraîner des évolutions graves, même si elles sont plus rares. «En outre, un nombre encore indéterminé de personnes infectées par le Covid-19 risque de développer une maladie post-Covid, qui peut avoir des conséquences à long terme sur la santé», explique Simone Buchmann de l'OFSP. La grippe n'est, toutefois, pas à sous-estimer.

«La grippe provoque chaque année un grand nombre de décès, c'est pourquoi la vaccination est recommandée contre cette infection. Par conséquent, aussi bien la grippe que les infections du Covid ne sont pas de banals refroidissements» Simone Buchmann, OFSP

On compare souvent le Covid-19 à la grippe, car leurs symptômes sont similaires. Les symptômes typiques de la grippe sont une forte fièvre soudaine, des frissons, de la toux, des maux de gorge et de déglutition, des maux de tête, des douleurs dans les muscles et les articulations, mais aussi un rhume, des vertiges et une perte d'appétit. Chez les personnes âgées, la grippe est également possible sans fièvre. Chez les enfants, des nausées, des vomissements et des diarrhées peuvent également survenir.

La grippe peut durer jusqu'à deux semaines. Elle peut être relativement bénigne et sans complications, ce qui fait qu'elle est souvent confondue avec un simple refroidissement.

Les nombreuses complications possibles de la grippe

Mais à la différence d'un refroidissement normal, la grippe peut entraîner de nombreuses complications. Les virus grippaux peuvent provoquer des inflammations de la gorge, des sinus et de l'oreille moyenne, une inflammation des poumons ou du muscle cardiaque ou des complications neurologiques. Dans ce contexte, le risque de complications graves est nettement plus élevé chez les femmes enceintes, les bébés prématurés, les personnes souffrant de certaines maladies chroniques et les personnes âgées.

La vaccination contre la grippe provoquée par les virus Influenza A et Influenza B est désormais recommandée, et ce avant que l'épidémie de grippe saisonnière n'arrive en hiver. Cela se produit chaque hiver. L'hiver 2020-2021 a été une exception: les mesures prises contre le Covid-19 ont en effet permis d'éviter la vague de grippe.

La vaccination est recommandée pour les personnes présentant un risque accru de complications: c'est-à-dire les personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les enfants prématurés de moins de deux ans et les personnes souffrant de maladies chroniques. Elle peut être effectuée indépendamment de la vaccination contre le Covid-19, que ce soit en même temps, après ou avant celle-ci. Un vaccin combiné à ARNm contre le Covid-19 et la grippe est en cours de développement.

