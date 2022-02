Ces 10 petites choses de la pandémie qui vont nous manquer

De nombreux pays commencent à annoncer leur désir de lever les mesures liées au Covid-19, c'est donc en soit un retour à la vie d'avant. Sauf qu'en deux ans, nous avons forcément modifié nos comportements et il est probable que certains d'entre eux nous manqueront.

Nombreux sont les gens qui ont souffert de la pandémie; en ayant perdu un proche, en ayant contracté le virus de manière virulente, ou en ayant connu la précarité à cause des mesures. Mais, pour une bonne partie de la population, «la grande pandémie de Covid-19» se résumera à un semi-confinement, à des mesures d'hygiène et à afficher un QR code à l'entrée des restaurants.

Deux ans plus tard, la lumière pointe au bout du tunnel et l'idée de retourner à nos anciennes habitudes est enfin une réalité. Mais sommes-nous vraiment prêts à abandonner certains réflexes que nous avons adoptés? N'y a-t-il pas des petites habitudes qui vont nous manquer?

Voici une liste des choses qui vous rendront (bientôt) nostalgiques.

L’anonymat du masque

Le masque, ça a beau coller au visage, faire de la buée sur les lunettes et nous faire réaliser qu'on a une haleine de compost, c'est quand même bien pratique pour éviter la conversation avec une connaissance que vous croisez en ville où si vous vous retrouvez accidentellement au rayon boîtes conserves avec votre ex.

Adieu les cons

C'est bien connu, on est tous le con de quelqu'un. La pandémie nous l'a rappelé comme une gifle en plein visage. Que ce soit sur la question de la vaccination, du respect des mesures où même jusqu'a l'existence du Covid, nous nous sommes tous retrouvé face à des personnes qui se sont révélés à l'opposé de nos valeurs et avec qui la confrontation fut inévitable. L'avantage, c'est que ça a permis de faire le tri, pour le pire et le meilleur.

Vivre sans «FOMO»

Image: Courtesy Photo

«FOMO» est l’acronyme de «fear of missing out» et désigne la peur de manquer quelque chose. En français: l'anxiété de ratage. Il fut un temps où elle était exacerbée par les tonnes d'activités sociales qu'on voyait à travers nos réseaux sociaux, mais il faut désormais admettre que nos agendas sont un poil plus vides tant les événements sont rares. Oui, passer un samedi soir chez soi n'est plus forcément un symbole de solitude et d'échec.

Rattraper les séries en retard

Aujourd'hui, nous vivons dans un monde blindé de services de streaming qui diffusent un nombre incalculable de fictions. Dont passablement de succès populaires qu'il nous faut regarder pour ne pas être sur le banc de touche durant les small-talks. Rester chez soi, c'est aussi l'occasion de bing watcher sans culpabiliser et finir Squid Game en une soirée.

Un test positif pour refuser une invitation

Image: Twitter

Vous avez dit oui à l'anniversaire d'un proche, mais cela vous coûte toute l'énergie du monde pour y aller? Ne vous inquiétez pas, un petit SMS disant: «je suis cas contact» et tout est réglé.

Si vous avez besoin de votre semaine entière pour éviter d'héberger votre belle-mère, vous pouvez également prétendre être positif. Petit conseil (si vous n'avez pas de crayon rouge) vous pouvez rajouter un peu de citron aux gouttes que vous verser sur le test. L'acidité fera apparaître la deuxième barre (mais chut).

Je tousse, je vais devoir télétravailler

Vous avez oublié de sortir votre lessive hier soir, vous devez récupérer un colis livré à 14h, il fait froid et il pleut? C'est un jour idéal pour le télétravail. Et ça tombe plutôt bien, puisque c'est quelque chose de toujours vivement encouragé. Prenez votre plus belle voix enrouée et expliquez bien qu'il vaut mieux ne pas venir aujourd'hui, on ne sait jamais.

Moins de gens dans les lieux publics

Les files d'attente sont peut-être plus lentes dû au certificat Covid, mais force est d'admettre qu'une fois à l'intérieur du musée, du spa ou du cinéma, il y a un petit sentiment de privilégié vu que les fréquentations ont relativement baissé, et c'est quand même agréable d'avoir ces endroits à soit.

Toute cette bienveillance

Il y a deux ans, vous n'adressiez jamais à votre vieux voisin autre chose qu'un simple bonjour. Un variant plus tard, vous vous êtes retrouvés à faire ses courses et à vous soucier de son bien-être. Nous applaudissions les infirmières aux fenêtres, nous prenions soins les uns des autres. Serons-nous toujours aussi solidaire une fois l'armistice sanitaire sera signée? Espérons.

Moins de bises, plus de câlins

En Europe, on a choisit de coller ses joues l'une contre l'autre et de faire un bisou dans le vide ce qui provoque déjà un son désagréable au coin de l'oreille et un malaise certain lorsqu'on doit le faire à quelqu'un qui nous dégoute. Cette tradition a enfin été remplacée par un bon vieux «hug» à l'américaine pour les gens qu'on aime. Sans oublier qu'un «check 👊» ou un namasté aux inconnus, c'est aussi éviter les mains moites ou la poignée de main trop fortes qui vous détruit les phalanges.

Moins de grippe, Moins de gastro

Porter des masques à longueur de journées, se désinfecter les mains à chaque fois que l'ont entre quelque part, ça a des bonnes repercussions, comme par exemple éviter le virus le plus terrifiant qui soit pour nos lunettes de toilette: la Gastro-entérite.

Courage chers lecteur et lectrices, la fin de la vague pandémique est proche, d'ici là, prenez soin de vous, vivons et essayons de garder les mains propres.