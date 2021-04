Suisse

A Sion, plus de 300 étudiants ont battu le pavé jeudi soir



Malgré la situation pandémique, des jeunes se sont rassemblés sur la place de la Planta. La source du mouvement pourrait être un simple pari. Des casseurs ont été interpellés.

Jeudi, en fin d'après-midi, 300 étudiants ont convergé sur la place de la Planta, à Sion, afin de fêter le début des vacances pascales et ce malgré la situation pandémique en cours, rapporte la police valaisanne.



Selon Le Nouvelliste, ces jeunes ne seraient pas tous originaires du chef-lieu cantonal, mais également de Lausanne, Saint-Maurice (VS) et Martigny (VS). Ils se seraient d'abord rassemblés sur une place, celle de la Planta, avant d'entamer un périple à travers les rues en direction de la colline de Valère.



Manif de jeunes ce soir à Sion. La place de la planta noire de monde. Des jeunes défilent en ville. Marre des mesures Anti-Covid ? pic.twitter.com/zB5NduTc2C — jean romaine (@romainejean) April 1, 2021

Drôle de pari et interpellations

Il est coutumier, selon la presse locale, que les jeunes se rassemblent en fin de semaine sur la place de la Planta. Jeudi, cependant, Le Nouvelliste rapporte que la taille du phénomène s’expliquerait par un drôle de pari. Un étudiant de Sion aurait promis de se tatouer Valère et Tourbillon sur les fesses si 300 personnes venaient prendre l’apéritif ce jour-là.



La Police cantonale a dû intervenir afin de dissoudre le rassemblement qui n’était pas autorisé. Des casseurs ont profité de la situation afin de tenter de semer le désordre. Sept individus ont été interpellés pour avoir jeté des objets en direction des forces de police. (jah/comm)