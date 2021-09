Suisse

Covid-19

Le groupe UDC dépose une motion pour la gratuité des tests



La résistance s'organise pour que la Confédération continue de payer les tests

Le groupe UDC aux chambres fédérales a déposé une motion pour la gratuité des tests Covid. D'autres partis ont le même souhait, mais avec d'autres arguments.



Le groupe parlementaire UDC exige que la Confédération continue à couvrir les coûts des tests Covid après le 1er octobre. Il a adopté, mardi, une motion en ce sens.

Pourquoi l'UDC réclame la gratuité?

Tant que l'obligation du certificat s'applique, le premier parti de Suisse estime que les tests doivent rester gratuits. Voici les arguments de l'UDC pour soutenir sa motion:

Les tests payants constituent une charge supplémentaire, en particulier pour les jeunes et les individus ayant peu de moyens financiers, et sont donc inacceptables.

La prise en charge des coûts par la Confédération pourrait en outre être considérée comme un soutien indirect aux branches déjà durement touchées.

L'UDC n'est pas seule dans ce combat

Le groupe des Verts au Parlement a également demandé sur Twitter au Conseil fédéral de continuer à offrir les tests gratuitement à partir du mois d'octobre.

Début septembre, @groupedesverts a lancé un appel à la Confédération et aux gouvernement cantonaux pour que les tests restent gratuit. @PSSuisse, @UDCch et @Mitte_Centre nous emboîtent le pas 💪. Le CF doit revenir sur sa décision.https://t.co/eVKqb5lLSU https://t.co/N8LgI0fkpK — Les VERT·E·S suisses 🌻 (@LesVertsSuisses) September 14, 2021

Mais, l'argument proposé par le parti écologiste n'est pas le même: Le but est que le plus grand nombre de personnes possible continue à se faire tester et d'ainsi protéger leurs cercles proches, estiment les Verts.

Des représentants du PS, du Centre et de l'UDC se joignent à la revendication. Le président du Centre, Gerhard Pfister, a notamment écrit sur Twitter que l'objectif le plus important reste de soulager les hôpitaux. (jah/ats)

16 ans face à l'extension du certificat Covid Plus d'articles sur le Covid L'appel des scientifiques pour un assouplissement des mesures anti-Covid Link zum Artikel Peut-on faire un Covid long tout en étant vacciné? Link zum Artikel Ils sont UDC, ministres de la santé et soutiennent la loi Covid Link zum Artikel Le deuxième référendum contre la loi Covid a abouti Link zum Artikel