Vaccination vaudoise: «des rendez-vous sont annulés»



Vaccination vaudoise: «Des rendez-vous sont annulés»

L'ouverture de la vaccination contre le Covid aux plus de 18 ans a créé une demande massive, un pharmacien assure avoir dû annuler des rendez-vous. Les responsables du système de réservation expliquent que le problème est d'origine humaine.

L'annonce est tombée ce matin sous forme de bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent se faire vacciner: la vaccination est ouverte à tous dès 18 ans dans le canton de Vaud. Le retour de bâton n'en a été que plus rude pour certains, ils ont reçu ce soir un SMS annulant leur rendez-vous.

«Les téléphones n'arrêtent pas de sonner, on se fait insulter, les gens sont furieux»

«C'est l'anarchie totale, affirme un pharmacien vaudois. Nous n'avons reçu que 100 doses et 700 demandes de rendez-vous. Et c'est pareil dans d'autres pharmacies» Il préfère rester anonyme mais confie avoir appris en même temps que tout le monde que la vaccination était désormais ouverte aux plus de 18 ans.

Si lui assure que le problème est d'ordre technique, du côté de la plateforme romande OneDoc qui gère le système de réservation, Arthur Germain, le fondateur, assure qu'il s'agit en réalité d'un soucis humain: le pharmacien aurait donné trop de disponibilités.

Du côté du canton de Vaud, Denis Froidevaux explique que les pharmaciens gèrent eux-mêmes l'ouverture des plages disponibles. Le chef de l’Etat-major cantonal de conduite précise que 110 000 doses sont à disposition des centres vaccinations (pharmacies et cabinets médicaux non- compris) et que plus de 40 000 rendez-vous ont été pris aujourd'hui.

