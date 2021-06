Suisse

Covid-19

Covid-19: le 1er concert sans masque en Suisse aura lieu... avec masque



shutterstock /Bierhübeli

Le premier concert sans masque en Suisse aura lieu... avec masque

Ce lundi soir aurait dû être le premier des quatre concerts accueillant 500 rockeurs debout et démasqués. Patatras! Début juin, l'OFSP a discrètement décidé de faire machine arrière pour faire renfiler le masque. Le canton de Berne juge lui-même l'expérience «presque obsolète».

L'événement était attendu comme on attend le monde d'après: une première série de bastringues rock, debout et sans masque, pouvant accueillir 500 personnes par soir. Et ça démarre ce lundi. Des décibels et de la sueur, enfin! «Ce sera un signal positif pour notre secteur, qui a beaucoup souffert ces derniers mois», déclarait fin mai Dave Naef, directeur du club organisateur, le Bierhübeli.

Sauf qu'au début du mois de juin, ce quartolet de concerts du groupe Patent Ochsner chapeauté par les autorités bernoises, a discrètement opéré un pas en arrière: on remet les masques!

C'est le club qui a précisé ce détail à watson au moment de notre accréditation. Mais pourquoi diable ce revirement? C'est la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne qui nous a répondu par email:

«La discussion menée avec l'OFSP au début du mois de juin portait principalement sur l'obligation de porter un masque à l'intérieur. Nous avons donné suite à cette demande»

L'expérience a certes toujours lieu, mais se retrouve soudain méchamment privée d'un assouplissement majeur. On s'est donc demandé si le jeu en valait la chandelle, puisque le public devra être masqué et, à choix: vacciné, guéri ou testé négatif. «Sans l'obligation de porter un masque, nous aurions pu acquérir des connaissances supplémentaires. Ces concerts fourniront donc principalement des informations sur la manière dont il sera possible d'organiser des événements plus importants en termes logistique.»

«Ces événements pilotes sont presque devenus obsolètes en raison des mesures d'ouverture annoncées par le Conseil fédéral»

Notons encore que le club pourra servir à boire durant cet évènement et qu'il sera autorisé de quitter son masque le temps d'avaler une gorgée de bière.

(watson sera sur place, en force et en vidéo pour vous faire vivre ce premier événement debout sans avec masque. Pour plus de renseignements sur cette série de 4 concerts, vous pouvez cliquer ici)

Un concert réunit 5000 personnes à Barcelone 1 / 9 Un concert réunit 5000 personnes à Barcelone source: sda / emilio morenatti

Une année de Covid-19, retour en images 1 / 13 Une année de Covid-19, retour en images source: sda / alessandro crinari Le maire de New York offre des frites aux vaccinés Plus d'articles sur le vaccin et le Covid Les 5 questions que pose le vaccin testé sur les enfants Link zum Artikel Ce qu'il faut savoir sur le nouveau vaccin Curevac commandé par la Suisse Link zum Artikel Un «super vaccin» suisse pour sauver le monde du Covid-19 Link zum Artikel Jeunes et vaccin: «Ce n'est pas correct qu'on soit toujours les derniers!» Link zum Artikel