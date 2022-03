S'isoler 5 jours parce qu'on a le Covid, c'est peut-être bientôt fini

Image: sda

Malgré la relative hausse des cas et des hospitalisations, la situation épidémiologique reste sous contrôle en Suisse. Certains experts pensent que l'isolement ne se justifie plus.

Après avoir levé la quarantaine obligatoire, le Conseil fédéral pourrait bientôt supprimer l'obligation d'isolement pour les personnes testées positives au Covid-19.

Cette mesure prévoit actuellement qu'un individu ayant attrapé la maladie s'isole pendant cinq jours. Au vu de la situation épidémiologique, elle ne se justifie plus totalement, selon plusieurs médecins cantonaux interrogés par la RTS.

C'est en tout cas la Confédération qui doit prendre la décision. Elle pourrait décréter un relatif retour à la normalité, en déléguant la gestion de la situation épidémiologique aux médecins cantonaux.

Cela pourrait être bientôt possible. Malgré la hausse des cas et une relative augmentation des hospitalisations, la situation reste sous contrôle, estiment certains spécialistes. Pour la task force scientifique de la Confédération, plus de 90% de la population suisse sera immunisée contre le virus d'ici la fin de l'hiver. (asi)