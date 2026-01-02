en partie ensoleillé
Crans-Montana

Il a survécu à l'incendie de Crans-Montana et raconte

Un jeune homme raconte l'angoisse des flammes et la façon dont il a été miraculé après le Nouvel An meurtrier de Crans-Montana.
02.01.2026, 16:3902.01.2026, 16:39

C'est un témoignage difficile. Un survivant de 19 ans a raconté à TeleZüri comment il a réussi à s’échapper du bar Le Constellation, à Crans-Montana, alors que le feu s'y est déclaré durant la fête du Nouvel An.

👇🏼 Notre direct sur la suite des événements 👇🏼

Le témoignage du jeune homme rejoint celui de nombreuses autres personnes, à savoir qu'une serveuse s'est hissée sur les épaules d'un homme, avec des bouteilles de champagne qui crachent des étincelles.

Le témoignage complet en anglais 👇🏼

Le jeune homme raconte:

«Les engins étaient proches du plafond, sur lequel il y avait une mousse d'isolation»
Voici sur quoi bute l'identification des victimes de Crans-Montana

Le feu a ensuite pris rapidement. Le jeune homme a tenté de réagir, saisissant même de l'eau pour tenter d'éteindre les flammes. Il raconte:

«J'ai saisi le bras de ma copine et j'ai crié à tout le monde "sortez!"»

Le garçon raconte qu'en tentant de sortir, il a lâché le bras de sa compagne, puis est tombé sur le ventre. Par réflexe, il s'est couvert la tête et le visage. C'est alors que la porte du bar a été ouverte, et que le feu a repris de plus belle.

Une version courte avec des sous-titres 👇🏼

«J'ai senti le feu sur ma nuque»
Ce que l'on sait des propriétaires du bar incendié

Après s'est agrippé à un pied de table, le jeune homme parvient à sortir, mais perd la trace de sa petite amie et de son frère, restés à l’intérieur du club. Il tente à deux reprises de retourner dans le bâtiment, mais la fumée rend l'air irrespirable.

Il finira toutefois par retrouver ses proches, tous légèrement blessés. Tout le monde est rapidement pris en charge.

«Les pompiers ont trié les brûlés les moins graves et les plus graves»

Il passera ensuite la nuit là où les victimes sont rassemblées et triées.

(joe)

Le bar Le Constellation à Crans-Montana
1 / 9
Le bar Le Constellation à Crans-Montana

Le Constellation, une adresse très prisée à Crans-Montana.
source: dr
Clap de fin pour MTV qui cesse de diffuser de la musique
Video: watson
L’article