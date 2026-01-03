bien ensoleillé-2°
Les particuliers se mobilisent pour héberger les proches des victimes

Une vaste mobilisation solidaire s’est mise en place samedi pour héberger les proches des victimes de l’incendie de Crans-Montana, avec des dizaines de particuliers proposant des logements à proximité des hôpitaux accueillant les blessés.
03.01.2026, 13:3903.01.2026, 13:39

Les privés se mobilisent samedi pour héberger les proches des victimes de l'incendie de Crans-Montana. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel lancé sur une page Instagram créée pour rechercher les victimes.

De nombreux privés de toute la Suisse proposent canapé-lit, appartement, chambres à proximité des principaux hôpitaux où se trouvent les blessés. Une centaine de propositions ont été faites en moins de deux heures suite à l'appel lancé samedi matin sur la page cransmontana.avisderecherche.

Pourquoi des blessés suisses vont être transportés à l'étranger

Plusieurs personnes offrent des logements près des deux centres pour grands brûlés au CHUV et à l'hôpital universitaire de Zurich. Vingt-deux brûlés graves se trouvent à Lausanne et plus d'une douzaine à Zurich.

Des privés genevois et valaisans proposent également des lits autour des HUG, de l'hôpital de Sion et à Crans-Montana. Le drame survenu dans la nuit de Nouvel An dans le bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 119 blessés, selon le dernier bilan. (tib/ats)

Le bar Le Constellation à Crans-Montana
Le bar Le Constellation à Crans-Montana

Le Constellation, une adresse très prisée à Crans-Montana.
source: dr
Tout ce que l'on sait sur l'incendie de Crans-Montana ce vendredi
Circonstances du drame, enquête ou soutien international, voici tous les éléments dont nous disposons ce vendredi.
L'incendie qui a fait quarante morts et 119 blessés la nuit du Nouvel An dans un bar de la station de Crans-Montana (VS), soulève de nombreuses interrogations. L'enquête et l'identification des victimes va encore prendre du temps. Voici les principaux faits connus à ce jour:
L’article