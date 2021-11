Votre déclaration d'impôt pourrait se retrouver sur le darknet

«Les données ont été mises en ligne entre vendredi et samedi dernier. C’est sans doute le schéma suivant – classique, dans ce genre d’attaque – qui s’est déroulé: la fiduciaire s’est fait pirater par un rançongiciel, ses fichiers ont été chiffrés et volés. Comme elle n’a pas accepté de payer une rançon, les documents ont été mis en ligne sur le darknet.»

L’origine de la fuite pourrait venir du piratage d’une fiduciaire basée dans le canton de Schwytz et ayant aussi des bureaux dans le canton de Zurich . Des déclarations d'impôts concernant des personnes physiques et morales ont été publiées sur le darknet. Il s'agirait d'une première en Suisse, comme l'affirme Le Temps .

Macron et Merkel ne savent pas comment se dire adieu, c'est drôle (et gênant)

Pour Greta la COP26 est une «Célébration du 'business as usual' et du blabla»

7 questions qui vous brûlent les lèvres sur la vaccination

Efficacité du vaccin, utilité de la troisième dose ou encore «percée vaccinale». A la veille de la semaine nationale de la vaccination, nous répondons aux sept questions les plus importantes à ce sujet.

La Suisses se dirige actuellement vers une cinquième vague avec une augmentation rapide des cas de Covid. Ce boom a été prédit par la Taskforce. En cause notamment? 1,6 million de personnes ne sont toujours pas vaccinées. Le variant Delta, beaucoup plus contagieux, circule dans la population non vaccinée encore plus facilement.