La connexion est rétablie à l'Université de Neuchâtel

La cyberattaque s'est produite jeudi soir. Elle a forcé les services informatiques à mettre hors réseau l’ensemble du système, dont le site internet et la messagerie. (sas/ats)

L'université ignore pour l'heure si des données ont été interceptées. Elle recommande aux membres de la communauté de modifier leurs mots de passe. Les équipes informatiques travaillent pour identifier l'ampleur du problème, le circonscrire et réactiver les autres services informatiques.

Si le certificat Covid n'est plus exigé en Suisse, il reste très utile pour voyager à l'étranger. Et rien ne dit qu'il ne fera pas son retour dans nos vies un jour ou l'autre. L'application vous propose donc de le sauvegarder pour être sûr de le retrouver. Marche à suivre en 4 étapes.

Depuis les annonces du Conseil fédéral de mercredi, le certificat Covid n'est plus demandé nulle part dans notre pays. Mais il reste important pour voyager à l'étranger. Et, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, on peut se demander si nous sommes totalement à l'abri de le voir réapparaître dans notre quotidien un jour ou l'autre.