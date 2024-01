Selon les données de l'OFS, on observe un pic des décès pendant la période des Fêtes de fin d'année. Image: KEYSTONE

Pourquoi autant de gens meurent à Noël en Suisse

A chaque fin d'année, les annonces de décès des personnalités publiques semblent se multiplier. Y a-t-il vraiment plus de morts juste avant Nouvel An? Et comment l'expliquer? Voici ce que disent les chiffres.

Mark Walther / ch media

Plus de «Suisse»

Le célèbre «chasseur de mafia» suisse, Dick Marty, est décédé la semaine passée. Il n'est pas le seul à avoir entamé son dernier voyage fin décembre: l'acteur britannique Tom Wilkinson, l'humoriste américain Shecky Greene ou encore l'ancien ministre français Jacques Delors ont rendu l'âme dans les derniers jours de décembre.

Cela semble être devenu une habitude. Il y a un an, trois personnalités de renommée mondiale décédaient en fin d'année: l'icône du football Pelé, la créatrice de mode Vivienne Westwood et le pape émérite Benoît XVI.

Alors, les salons funéraires sont-ils particulièrement occupés juste avant Nouvel An? Un examen des données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) entre 2000 et 2019 montre que c'est, en moyenne, en janvier qu'il y a le plus de décès en Suisse. Environ 6100 personnes meurent durant le premier mois de l'année.

Mais si le mois de décembre n'enregistre «que» 5700 décès, on observe bel et bien un pic au moment de Noël, avec une forte augmentation du nombre de disparitions entre le 19 et le 29 décembre.

Le 19 décembre, 182 personnes meurent chaque année, c'est 11 de moins, en moyenne, que le 29 décembre. Ces chiffres se réfèrent à la période de 2000 à 2019. Les effets de la pandémie de Covid-19 ne sont donc pas visibles dans cette analyse.



Davantage de crises cardiaques

Des études ont montré que davantage de crises cardiaques surviennent au cours de la dernière semaine de décembre. L’American Heart Association a identifié plusieurs raisons:

Augmentation du stress

Consommation excessive d'aliments lourds et d'alcool

Chute des températures

La situation devient particulièrement dangereuse lorsque les gens décident d'ignorer les signaux d'alarme de leur corps et refusent de prendre un traitement médical durant les Fêtes.



Le rôle des suicides en question

On ne sait pas exactement dans quelle mesure le suicide contribue au nombre de décès élevé durant les fêtes. Selon une étude récente, les pensées suicidaires sont plus prononcées en décembre. Cependant, contrairement à la croyance populaire, la plupart des suicides surviennent au printemps.

Vous vous inquiétez pour vous ou l'un de vos proches? Parlez-en et faites-vous aider 24 heures sur 24, c'est confidentiel et gratuit:

La Main Tendue (adultes, 24/7) au 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7) au 147

Urgences médicales au 144

stopsuicide.ch

Le fait que la plupart des gens meurent en janvier en Suisse est principalement dû à la grippe et à d'autres maladies infectieuses.