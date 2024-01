En balade avec son chien, elle meurt après une chute dans l'Aar (BE)

L’intervention a mobilisé des services de la police cantonale, notamment la police du lac et un bateau de protection et sauvetage de Berne. Une enquête a été ouverte sous la direction du Ministère public Berne-Mittelland. ats/jch)

Selon les éléments actuels, la femme se trouvait au bord de l’Aar avec son chien et, pour des raisons encore inconnues, elle s’est ensuite retrouvée en détresse dans la rivière.

La Suisse a la meilleure ministre des Finances d'Europe

Le magazine financier The Banker a nommé Karin Keller-Sutter meilleure ministre des Finances de l'année. La conseillère fédérale réagit avec retenue.

Fin novembre 2023, le Financial Times avait classé Karin Keller-Sutter parmi les femmes les plus influentes de la planète. Aujourd'hui, la Conseillère fédérale est à nouveau récompensée: le magazine financier britannique The Banker l'a nommée ministre européenne des Finances de l'année 2024.