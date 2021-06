Suisse

Divertissement

Sex-toys «pénis de cheval», pourquoi les Suisses achètent-ils



Image: Shutterstock

Mais pourquoi diable les Suisses achètent-ils des sex-toys «pénis de cheval»?

KissKiss.ch dit vendre plus d'une trentaine de sex-toys en forme de pénis de cheval chaque mois. Une drôle de surprise pour l'équipe de la boutique en ligne. Tentative d'explication avec une sexologue.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Mais qui achète des sex-toys en forme de pénis de cheval? En voilà une drôle de question. Difficile pourtant de l'éviter à écouter l'équipe du sex-shop helvétique en ligne KissKiss.ch. «On a ce produit sur le site depuis le mois de février et cela a été un boom assez rapide, on en vend entre 30 et 35 tous les mois en Suisse», confie Sacha, responsable marketing de l'entreprise.

«Ce produit, ça a été une grosse surprise pour nous»

Le produit en question? Le LoveToy Nature Cock Pénis de Cheval. «Ce gode XXL reproduit avec un grand réalisme un pénis de cheval en érection, prêt à vous faire ressentir ses moindres détails lors de séances intimes inoubliables», détaille la description.

Face à un tel succès, Sacha reconnaît ne pas avoir d'explication rationnelle à fournir. «Bien sûr, c'est un objet qui fait parler, qui fait rigoler. Mais autant de ventes en Suisse, ce n'est pas seulement pour faire des blagues, il doit vraiment y avoir des gens qui s'en servent.» De manière générale, la responsable marketing de l'entreprise constate une demande de plus en plus marquée pour les produits «plus gros, plus impressionnants.»



Aussi des pénis de taureaux ou d'ânes

En effet, sur d'autres sites suisses, il est également possible de trouver des sex-toys répliquant de pénis de taureaux ou d'ânes. «C'est vrai que c'est bizarre, je ne vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire avec, mais on va de surprise en surprise dans le comportement des individus», s'étonne la psychologue et sexologue Marie-Hélène Stauffacher.

«En vendre trente par mois, ça me paraît énorme!»

À ses yeux, de tels sex-toys servent surtout à stimuler le désir par leur côté extrême. «C'est de la sexualité passive, on va jouer sur les fantasmes et l'imaginaire mais sans vraiment passer à la pénétration», souligne la spécialiste.

Et malgré l'aspect volontairement très proche du véritable attribut d'un cheval, la sexologue précise qu'il ne s'agit pas là de zoophilie. «C'est plutôt un fantasme lié à la taille, une symbolique du sexe tout puissant. À l'image des représentations que pouvaient en avoir nos ancêtres.»

Marie-Hélène Stauffacher rappelle d'ailleurs que la sexualité passe d'abord par la tête. «Un sex-toy à taille humaine, cela n'a rien de fantasmatique. On joue avec, on l'utilise pour avoir un orgasme mais ça ne fait pas rêver.»