averses éparses18°
DE | FR
burger
Suisse
Drame

Crans-Montana: une ex-élue prévenue après un mail gênant

Crans-Montana: une ex-élue prévenue après un mail gênant

Une ancienne responsable des Constructions de Crans-Montana a été confrontée, lors de son audition la semaine dernière, à un e-mail où elle alertait sur le risque d'incendie lié à la mousse isolante du Constellation. Elle est désormais considérée comme prévenue par le Ministère public valaisan.
07.09.2026, 08:2507.09.2026, 08:26

Une information pourrait peser lourd dans le dossier du Constellation. Lors de son audition la semaine dernière à Sion, l'ancienne directrice des Constructions de la commune de Crans-Montana (2017-2024) a été mise face à un courriel gênant, révèle le Tages-Anzeiger. Elle y mettait en garde contre la mousse utilisée pour l'isolation acoustique du bar, dont elle redoutait qu'elle ne s'enflamme et ne cause un incendie généralisé du local.

L'ex-élue, entendue jusque-là comme simple personne appelée à donner des renseignements, a interrompu son audition après la lecture de ce message. Le Ministère public valaisan la considère désormais comme prévenue.

De nouveaux documents en lien avec le Constellation dévoilés
De nouveaux documents en lien avec le Constellation dévoilés

Une alerte qui n'était pas isolée

Ce courriel fait écho à un autre avertissement, plus ancien: en décembre 2019 déjà, Jessica Moretti avait elle-même prévenu ses employés du danger que représentaient les fontaines scintillantes utilisées dans l'établissement. Elle leur demandait de veiller à ce qu'elles ne tombent ni sur les canapés ni au sol, et à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec la mousse du plafond, évoquant déjà, à l'époque, un possible incendie du Constellation.

Le dossier révèle par ailleurs des lacunes dans les onze appartements situés au-dessus du bar: un contrôle des cheminées mené en juin 2020 y avait mis au jour des défauts dans la plupart des logements.

L'incendie du 1er janvier 2026, qui a coûté la vie à 41 personnes, a conduit le Parlement valaisan à durcir les règles sur les contrôles de sécurité incendie. L'enquête pénale doit désormais établir les responsabilités précises de chacun et reconstituer les circonstances exactes ayant mené à la catastrophe. (svp)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015
1 / 6
Les travaux de rénovation dans le sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015

Les travaux de rénovation dans les sous-sol du Constallation à Crans-Montana en 2015.
source: facebook
partager sur Facebookpartager sur X
Emotion lors de l'assemblée primaire de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Le Valais veut abattre intégralement deux meutes de loups
Après la mort de 219 animaux d’élevage cet été, le canton du Valais demande à la Confédération l’autorisation d’éliminer entièrement les meutes d’Augstbord et de la vallée de Nanz, y compris leurs petits.
Le canton du Valais a demandé à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) l'autorisation d'abattre intégralement deux meutes de loups, celles d'Augstbord et de la vallée de Nanz. Cette mesure fait suite à la mort de 219 animaux d'élevage cet été.
L’article