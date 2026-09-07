Crans-Montana: une ex-élue prévenue après un mail gênant

Une ancienne responsable des Constructions de Crans-Montana a été confrontée, lors de son audition la semaine dernière, à un e-mail où elle alertait sur le risque d'incendie lié à la mousse isolante du Constellation. Elle est désormais considérée comme prévenue par le Ministère public valaisan.

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Une information pourrait peser lourd dans le dossier du Constellation. Lors de son audition la semaine dernière à Sion, l'ancienne directrice des Constructions de la commune de Crans-Montana (2017-2024) a été mise face à un courriel gênant, révèle le Tages-Anzeiger. Elle y mettait en garde contre la mousse utilisée pour l'isolation acoustique du bar, dont elle redoutait qu'elle ne s'enflamme et ne cause un incendie généralisé du local.

L'ex-élue, entendue jusque-là comme simple personne appelée à donner des renseignements, a interrompu son audition après la lecture de ce message. Le Ministère public valaisan la considère désormais comme prévenue.

Une alerte qui n'était pas isolée

Ce courriel fait écho à un autre avertissement, plus ancien: en décembre 2019 déjà, Jessica Moretti avait elle-même prévenu ses employés du danger que représentaient les fontaines scintillantes utilisées dans l'établissement. Elle leur demandait de veiller à ce qu'elles ne tombent ni sur les canapés ni au sol, et à ce qu'elles n'entrent pas en contact avec la mousse du plafond, évoquant déjà, à l'époque, un possible incendie du Constellation.

Le dossier révèle par ailleurs des lacunes dans les onze appartements situés au-dessus du bar: un contrôle des cheminées mené en juin 2020 y avait mis au jour des défauts dans la plupart des logements.

L'incendie du 1er janvier 2026, qui a coûté la vie à 41 personnes, a conduit le Parlement valaisan à durcir les règles sur les contrôles de sécurité incendie. L'enquête pénale doit désormais établir les responsabilités précises de chacun et reconstituer les circonstances exactes ayant mené à la catastrophe. (svp)