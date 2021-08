Suisse

Ecole

Pour certains, la rentrée est (presque) là! Le point sur les mesures



keystone/shutterstock

Pour certains, la rentrée est (presque) là! Le point sur les mesures

La rentrée des classes, c'est ce lundi déjà pour certains. Les cantons annoncent au compte-goutte leur stratégie (tests de masse, masques, etc.) alors que les enseignants transmettent leurs revendications. Voici ce qu’on sait aujourd’hui.

La fin des vacances approche et ça bosse déjà dur dans les cantons et les salles de classe. Au compte-goutte, les autorités décident de la façon dont devront se comporter les écoliers, les étudiants et les enseignants.

Mais voilà: la situation sanitaire demeure incertaine avec, toujours, des cas d’infection en tendance haussière en raison du variant Delta, une vaccination qui stagne, mais une pression sur les hôpitaux qui reste de l’ordre de l’acceptable.

Alors, à quelle sauce Covid seront mangés les élèves et leurs professeurs? On fait le tour des cantons!

Les syndicats

En conférence de presse lundi matin, les deux organisations faîtières d'enseignants demandent aux autorités de placer en priorité la protection de la santé de toutes les personnes travaillant dans les écoles pour la prochaine année scolaire.

Le Syndicat des enseignants romands (SER) et son homologue alémanique Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) préconisent différentes mesures à cette fin:

Equiper toutes les salles d'appareils de mesure du CO2 avant la fin de l'année afin d’améliorer durablement la qualité de l'air. Il ne suffit ainsi pas d'ouvrir les fenêtres dans les classes.

Former des responsables de la protection de la santé pour les écoles et créer les postes correspondants dans les établissements. Une demande aux autorités qui date de 2017 déjà.

Porter une attention particulière à la protection de la santé, notamment psychique, des enseignants. La crise du Covid-19 les a stressés et fatigués, estiment les deux organisations.

Prise en compte de l’importance systémique de la formation des jeunes. C'est pourquoi il faut éviter la fermeture des écoles et la mise en quarantaine des enseignants. Ainsi, les deux faîtières maintiennent leur demande de vaccination prioritaire pour les enseignants.

Faciliter l’organisation d’activités extrascolaires telles que les excursions, les camps scolaires ou les visites de musées, largement supprimées l’an dernier.

Genève

Date de la rentrée scolaire: 30 août

30 août Tests de masse: non.

Le canton s’oriente vers un «testing réactif», «précoce» et «répété», qui doit permettre d'identifier rapidement les élèves peu ou pas symptomatiques, de contrôler la flambée et d'éviter les mises en quarantaine des élèves/classes, précise la médecin cantonale, Aglaé Tardin.



non. Le canton s’oriente vers un «testing réactif», «précoce» et «répété», qui doit permettre d'identifier rapidement les élèves peu ou pas symptomatiques, de contrôler la flambée et d'éviter les mises en quarantaine des élèves/classes, précise la médecin cantonale, Aglaé Tardin. Pourquoi non?

Le testing de masse est «un effort disproportionné et peu efficient tant que le virus circule autant dans toute la population», ajoute-t-elle. Il n’est ainsi «pas pertinent» de contrôler la circulation virale avec une plus haute exigence dans un environnement scolaire que dans le reste de la population.



Le testing de masse est «un effort disproportionné et peu efficient tant que le virus circule autant dans toute la population», ajoute-t-elle. Il n’est ainsi «pas pertinent» de contrôler la circulation virale avec une plus haute exigence dans un environnement scolaire que dans le reste de la population. Port du masque

Il est probable que l'obligation du port du masque sera maintenue uniquement pour les hautes écoles et les universités, indique encore Aglaé Tardin. Pour tous les niveaux de l'école obligatoire et au secondaire II, le port du masque ne sera en principe plus nécessaire.



Neuchâtel

Date de la rentrée: 16 août

16 août Tests de masse: non

«Des tests ciblés élargis seront réalisés lorsque plusieurs cas positifs sont détectés dans une classe ou un collège», indique Jérôme Amez-Droz, secrétaire général de département de la formation. En cas de symptômes, il sera obligatoire de se faire tester.



Aussi, faire un autotest est recommandé la veille du retour en classe puis tous les mardis, sauf pour les personnes vaccinées dans les 12 derniers mois ou les personnes guéries dans les 6 derniers mois.



non «Des tests ciblés élargis seront réalisés lorsque plusieurs cas positifs sont détectés dans une classe ou un collège», indique Jérôme Amez-Droz, secrétaire général de département de la formation. En cas de symptômes, il sera obligatoire de se faire tester. Aussi, faire un autotest est recommandé la veille du retour en classe puis tous les mardis, sauf pour les personnes vaccinées dans les 12 derniers mois ou les personnes guéries dans les 6 derniers mois. Pourquoi non?

Réaliser des tests de masse est «une contrainte disproportionnée pour les élèves et les écoles par rapport aux résultats attendus», estime Jérôme Amez-Droz.



Réaliser des tests de masse est «une contrainte disproportionnée pour les élèves et les écoles par rapport aux résultats attendus», estime Jérôme Amez-Droz. Port du masque

Le port du masque sera obligatoire pour le personnel et pour les élèves dès la 9e année. Sont aussi exigés le strict respect des gestes barrière et une aération régulière et systématique des locaux.



L'OFSP préconise d'ailleurs une aération régulière des salles 👇 C’est la rentrée, et le virus est encore là : une bonne aération est importante pour la santé et les performances. Ouvrez toutes les fenêtres au moins à chaque pause, idéalement toutes les 25 minutes. #ecolehttps://t.co/UDdkzqNymx https://t.co/nltxulK5Pk pic.twitter.com/Wk3JfsBBsq — BAG – OFSP – UFSP (@BAG_OFSP_UFSP) August 13, 2021

Jura

Date de la rentrée: 16 août



16 août Tests de masse: oui

Durant les trois premières semaines de la rentrée, des tests salivaires hebdomadaires auront lieu dans les établissements scolaires (tous les degrés, y compris au secondaire II).



oui Durant les trois premières semaines de la rentrée, des tests salivaires hebdomadaires auront lieu dans les établissements scolaires (tous les degrés, y compris au secondaire II). Port du masque

Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas soumis à l’obligation de port du masque. De plus, ni les enseignants ni les élèves du secondaires ne devront le porter. Une décision justifiée par «l'effort» du testing à large échelle.



Et pour les parents: Vidéo: watson

Valais

Date de la rentrée: 23 août

23 août Tests de masse: oui, selon le degré

Au cycle d'orientation et pour les élèves de première année du collège, des tests salivaires hebdomadaires sont prévus, par pools, durant six semaines. En primaire, la classe sera testée au jour 4, 11 et 18, dès deux cas positifs de Covid détectés. Seuls les élèves positifs seront isolés.



oui, selon le degré Au cycle d'orientation et pour les élèves de première année du collège, des tests salivaires hebdomadaires sont prévus, par pools, durant six semaines. En primaire, la classe sera testée au jour 4, 11 et 18, dès deux cas positifs de Covid détectés. Seuls les élèves positifs seront isolés. Port du masque

Il est prévu que le masque ne soit pas obligatoire ni en primaire, ni au cycle d'orientation. Au secondaire, les élèves et professeurs vaccinés ou guéris du Covid depuis moins de 6 mois sont dispensés de masque.



Vaud

Date de la rentrée: 23 août

23 août Tests de masse : non

«Pour le moment, il est prévu de continuer à la rentrée notre stratégie de tests ciblés et qualitatifs qui nous a permis de contrôler les clusters et d’assurer l’enseignement en présentiel», indique Julien Schekter, responsable de la communication du Département de la formation.

: non «Pour le moment, il est prévu de continuer à la rentrée notre stratégie de tests ciblés et qualitatifs qui nous a permis de contrôler les clusters et d’assurer l’enseignement en présentiel», indique Julien Schekter, responsable de la communication du Département de la formation. Pourquoi non?

«Ce système a démontré que la stratégie de vigilance et de testing effectué au cas par cas a porté ses fruits», répond le communicant.

«Ce système a démontré que la stratégie de vigilance et de testing effectué au cas par cas a porté ses fruits», répond le communicant. Port du masque

Le canton souhaite «une rentrée la plus normale possible» après avoir pu terminer l’année scolaire précédente sans les masques. Il annoncera les contours exacts de sa stratégie «au plus tard» le 17 août lors d’une conférence de presse.



Fribourg

Date de la rentrée: 26 août

26 août Tests de masse: ?

«Les réflexions sont toujours en cours», indique Marianne Meyer, secrétaire générale adjointe de la direction de l'instruction publique. «Dans la mesure où la situation sanitaire est susceptible d’évoluer très rapidement, nous sommes préparés à mettre en place les mesures utiles aussi rapidement que possible», ajoute-t-elle.



? «Les réflexions sont toujours en cours», indique Marianne Meyer, secrétaire générale adjointe de la direction de l'instruction publique. «Dans la mesure où la situation sanitaire est susceptible d’évoluer très rapidement, nous sommes préparés à mettre en place les mesures utiles aussi rapidement que possible», ajoute-t-elle. Port du masque

Les différents plans de protection seront actualisés et communiqués aux différents établissements le 20 août, date à laquelle une conférence de presse est organisée.​

Berne

Date de la rentrée: 16 août

16 août Tests de masse: oui

Le canton de Berne poursuivra pendant trois semaines après la rentrée scolaire du 16 août les tests hebdomadaires à large échelle pour dépister le coronavirus. Les hautes écoles bernoises proposent davantage d'enseignement présentiel pour le semestre d'automne qui débute à la mi-septembre.



oui Le canton de Berne poursuivra pendant trois semaines après la rentrée scolaire du 16 août les tests hebdomadaires à large échelle pour dépister le coronavirus. Les hautes écoles bernoises proposent davantage d'enseignement présentiel pour le semestre d'automne qui débute à la mi-septembre. Port du masque

Le port du masque n'est plus obligatoire.



Quelques créations de Tom Daley postées sur Instagram 1 / 9 Quelques créations de Tom Daley postées sur Instagram source: instagram madewithlovebytomdaley Les meilleurs «potes» de ce cheikh sont des tigres et des lions Plus d'interviews sur le Covid: «Arrêtons de collecter partout des virus et d'en faire n’importe quoi» Link zum Artikel Vous n'y comprenez plus rien au variant Delta? On décortique Link zum Artikel «On entend très peu la majorité silencieuse qui fait confiance au vaccin» Link zum Artikel Les jeunes face au Covid: une génération sacrifiée? «Non, ce serait exagéré» Link zum Artikel